Doi angajaţi ai Microsoft au dat compania în judecată. Ce ar fi fost obligaţi să suporte

Doi angajaţi ai Microsoft au dat compania în judecată, susţinând că suferă de o formă severă de sindrom de stres posttraumatic din cauză că, parte a fişei postului, trebuiau să urmărească numeroase clipuri în care copiii erau abuzaţi în moduri inimaginabile. Cei doi au lucrat ca moderatori şi trebuiau să urmărească clipuri şi să vadă poze ce erau evidenţiate de soft-uri, mai departe sarcina lor fiind să anunţe autorităţile de protecţie a copilului din SUA. Ei spun că Microsoft nu le-a oferit sprijin psihologic potrivit pentru un loc de muncă atât de traumatizant.

Henry Soto si Greg Blauert au lucrat la divizia Online Safety Team a Microsoft si, ca parte a jobului, au fost nevoiti sa urmareasca de-a lungul timpului mii de clipuri si de fotografii cu scene incredibil de dure de abuzuri la adresa copiilor. Mai departe alertau autoritatea US National Center for Missing and Exploited Children care prelua cazurile pentru a le rezolva. Job-urile erau asadar utile, insa cu consecinte grave pentru cei care le fac.



Cei doi spun ca inainte nu au fost pregatiti de companie pentru ce va urma, iar in urma scenelor violente pe care au trebuit sa le urmareasca au ramas cu grave afectiuni psihice, au atacuri de panica, halucinatii si sufera de depresie.



Semnaland autoritatilor abuzurile la adresa copiilor, cei doi au ajutat la salvarea multor copii, insa pretul platit a fost mare. Chiar daca Micosoft a laudat activitatea celor doi, in plangerea depusa se spune ca Microsoft, desi avea un program de "wellness" pentru angajatii care trebuie sa urmareasca astfel de scene, acest program a fost ineficient si insuficient, astfel ca cei doi angajati nu au fost ajutati sa inteleaga cat de grava este boala si nici sa treaca de ea cu bine.



Vezi mai multe pe Hotnews.ro.