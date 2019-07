Dogioiu: Glonțul de argint tras după ciori. Când CCR are dreptate

CCR

Decizia CCR cu privire la proiectele de modificare a Constitutiei nu este o invalidare a referendumului din 26 mai. Nici nu ar putea sa fie cat timp referendumul a fost validat, adica CCR a constatat ca organizarea votului a fost in regula, cvorumul a fost atins, la fel procentul majoritar in favoarea raspunsurilor DA. Deci referendumul ramane valid, scrie Ioana Ene Dogioiu, într-un editorial ziare.com.

Ceea ce a decis CCR in unanimitate de voturi se refera la proiectele de lege care urmau sa modifice Constitutia conform rezultatelor referendumului. Si decizia arata ca substanta referendumului a fost defectuoasa.



Cel mai radical aspect al deciziei CCR se refera la faptul ca introducerea in Constitutie a interdictiei de a acorda amnistie si gratiere colectiva, prin lege, pentru fapte de coruptie este neconstitutionala. CCR arata ca nu poti elimina prin Constitutie amnistia si gratierea unei categorii de fapte: "o interdictie constitutionala prestabilita in privinta vocatiei cetatenilor care au savarsit o anumita categorie de infractiuni de a beneficia de amnistie sau gratiere incalca principiul egalitatii, garantie a drepturilor si libertatilor fundamentale, precum si demnitatea umana, valoare suprema a statului roman".







Nu este vorba doar despre coruptie. Ar fi la fel si daca s-ar interzice constitutional amnistierea si gratierea furtului, a santajului, a inselaciunii, uciderii din culpa sau a oricarei infractiuni sau categorii de infractiuni.



