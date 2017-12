Dodon: Nu exclud existenţa unor planuri de destabilizare a R. Moldova la Centenarul Marii Uniri

Preşedintele moldovean Igor Dodon a declarat, vineri, că nu exclude punerea în aplicare a unor planuri de destabilizare a Republicii Moldova în anul 2018, cu ocazia celebrării Centenarului Marii Uniri de către România, relatează site-ul deschide.md.

"Totul depinde cât de departe vor merge cei care doresc în anul viitor să sărbătorească aşa-zisul centenar de la Unirea Moldovei cu România, eu numesc asta ocuparea Basarabiei. Eu nu exclud că peste Prut sunt diferite planuri de destabilizare în această direcţie. Noi trebuie să fim foarte atenţi aici", a afirmat Igor Dodon, într-un interviu pentru postul de televiziune NTV.

Îngrijorările lui Dodon se extind şi asupra atitudinilor premierului şi preşedintelui Parlamentului de la Chişinău, despre care şeful statului consideră că promovează o unire cu România.

"Am văzut că Pavel Filip are o atitudine mai <> faţă de această problemă (a Unirii), deşi el tot a avut câteva declaraţii despre Unire, dar părerea mea este că Guvernul şi Filip au o atitudine mai serioasă pe această problemă. (...) Preşedintele Parlamentului, cel care se lăuda că este român şi că vrea să devină deputat în Parlamentul României, faţă de el am anumite temeri", a mai spus Igor Dodon.

Preşedintele Republicii Moldova a declarat în repetate rânduri că o unire cu România nu poate fi admisă, reiterând ideea declarării în afara legii a cetăţenilor care susţin lichidarea statalităţii Republicii Moldova.