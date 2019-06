Dodon, încă o numire controversată, agent rus la conducerea SPPS?

Numirea controversată în fruntea Serviciului Protecție și Pază de Stat al Republicii Moldova. Iaroslav Martin, omul desemnat de preşedintele Igor Dodon, a fost dat afară din aceleaşi serviciu, cu câţiva ani în urmă, fiind suspecat de legături cu serviciile de informaţii ale Rusiei.

"Iaroslav Martin are o experiență de peste 20 de ani în organele de forță, inclusiv în SPPS, și a ajuns la gradul de colonel”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.

„Ceea ce nu a scris Dodon este că Iaroslav Martin a fost dat afară din sistem în 2014, fiind suspectat de legături cu agenți ruși”, scrie Actual.md, citat de Evz.

„Marţi, 25 iunie 2019 am scris in EvZilei următoarele: „Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (un fel de SPP de-al nostru) se întoarce de la Ministerul Afacerilor Interne la Președinția lui Igor Dodon. Capii Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) – care are atribuții atât interne cât și externe (un fel de SRI+SIE la comun) se clatină, urmând a fi schimbați. Evidet cu niște promoscoviți, deși serviciul a avut sprijin occidental și pro-europen. Se întoarce aripa moscovită. Indiscutabil și deprinderile serviciilor de informații rusești care sunt foarte dure”. Azi confirmarea!!!!”, a scris analistul şi istoricul Florian Bichir, pe Facebook.