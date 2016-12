DOCUMENTUL care a înfierat discuțiile privind formarea viitorului Guvern

Pe fondul politic deja tensionat, un nou subiect a stârnit contre între Cotroceni şi PSD. Surse din apropierea preşedintelui au transmis că şeful statului i-a informat pe Liviu Dragnea şi pe Sevil Shhaideh cu privire la motivele respingerii propunerii PSD-ALDE, înainte de anunţul oficial, printr-o scrisoare. Preşedintele PSD susţine că nu a primit o scrisoare cu explicaţii, ci doar una cu informaţia. STIRIPESURSE.RO vă prezintă documentul trimis de Administraţia Prezidenţială la sediul PSD.

"Vă informez că Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, nu este de acord cu propunerea coaliţiei PSD-ALDE în persoana doamnei Sevil Shhaideh pentru funcţia de prim-ministru. Preşedintele României solicită coaliţiei PSD-ALDE să facă o nouă propunere pentru funcţia de prim-ministru", se arată în scrisoarea semnată de consiliul prezidenţial Laurenţiu-Mihai Ştefan.

"Mi se pare jenant că un şef de stat să vrea să dea nişte informaţii fără să şi le asume. Acuma trebuie să comentăm nişte minciuni ale preşedintelui României. A spus că ne-a trimis o adresa în care ne-a explicat motivele respingerii. Când am auzit, şi eu, şi domnul Tăriceanu am început să sunăm la partide să vedem dacă am primit aşa ceva", a declarat Dragnea la RTV.