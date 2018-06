Documentarul filosofului Mihai Şora, lăudat de criticii de film

Criticul de film Irina Margareta Nistor a lăudat, la Ateneul din Iaşi, documentarul filosofului Mihai Şora în care acesta îşi împărtăşeşte din amintirile despre prietenul său Nicolae Steinhardt, și a îndemnat publicul să-l vizioneze.

"Cred că a fost într-adevăr un zbor plutit. Cred că e cea mai frumoasă descriere pentru ceva care nu poate fi descris, pentru că nu intră în nicio categorie. Mă gândeam ce anume e. E mai presus de un documentar? Pentru că este o călătorie într-o intimitate intelectuală. Este chiar o intimitate intelectuală extraordinară şi una religioasă. Ideea că am putut pătrunde într-o lume care nu mi-e la îndemână cred că e cel mai frumos dar pe care mi-l puteaţi face. A fost atât de frumos în fiecare clipă în parte! E altceva decât ce am văzut vreodată. E o pătrundere într-o lume pe care nici măcar nu o bănuiam cu toţii. Am ajuns cu un sfânt lângă un sfânt. Am împărtăşit dintr-o prietenie", a afirmat Irina Margareta Nistor la finalul proiecţiei documentarului lui Mihai Şora prezentat în cadrul Serilor Filmului Românesc, scrie agerpres.ro.



Luiza Palanciuc-Şora, soţia filosofului, a apreciat documentarul a cărui regizoare este ca "un mare moment de reculegere, un întins timp de reculegere". Ea a povestit publicului despre vizita la mănăstirea Rohia, unde a locuit Nicolae Steinhardt şi amintirile împărtăşite de Mihai Şora.



"Ne-am propus de foarte multă vreme să facem acest film. (...) Ca în toate documentarele autentice, vrem să fie o suprapunere perfectă a ceea ce gândim şi chiar facem. (...) Mihai Şora mi-a povestit de mai multe ori secvenţe cu Nicu Steinhardt, sau cu prieteni de-ai lui care nu mai sunt sau momente din viaţa lui personală. Dincolo de toată tehnica, care nu există la noi, este acel irepetabil al clipei. De fiecare dată sunt de altă culoare, o altă lumină", a declarat Luiza Palanciuc-Şora.