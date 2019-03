Document oficial: De ce a dat Dragnea în judecată Comisia Europeană și ce vrea să obțină

Liviu Dragnea

Acțiunea lui Liviu Dragnea împotriva Comisiei Europene a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Liviu Dragnea a decis să dea în judecată Comisia Europeană, iar Jurnalul Oficial al UE a publicat detalii despre acțiunea intentată de avocații șefului PSD.

Concret, potrivit documentului, reclamantul Liviu Dragnea cere Tribunalului UE anularea Deciziei OCM(2018)20575 a Comisiei, comunicată reprezentantului legal al reclamantului prin scrisoarea din data de 1 octombrie 2018, și obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Cum își argumentează Dragnea poziția:

Primul motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 9 alineatele (1), (2) și (4) din Regulamentul OLAF (1), precum și a dreptului la apărare al reclamantului în cadrul investigațiilor, inclusiv dreptul de a fi ascultat și respectarea prezumției de nevinovăție.

Al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea principiului bunei administrări în ceea ce privește investigațiile, precum și pe refuzul de a deschide o investigație referitoare la desfășurarea investigației OLAF.

Al treilea motiv este întemeiat pe încălcarea dreptului de acces la documentele privind investigația OLAF.

Dragnea a decis să dea în judecată Comisia Europeană, la Curtea Europeană de Justiție, la sfârșitul anului trecut.

Președintele PSD vrea astfel să ajungă, pe o cale colaterală, la anularea raportului OLAF care constată fraudă cu fonduri europene în dosarul Tel Drum, raport care a dus la inculparea sa de către DNA.

Potrivit site-ului Tribunalului UE, dosarul Dragnea v Commission Case T 738/18 a fost inregistrat pe data de 11.12.2018.

Surse de la Luxemburg au explicat pentru Ziare.com ca Liviu Dragnea nu mai putea sa atace raportul OLAF, pentru ca iesise de mult din termen. Asa ca a ales o cale indirecta, adica ataca raspunsul negativ primit de la Comisia Europeana la o plangere pe care a facut-o in privinta Raportului OLAF.

Intr-o actiune de 40 de pagini, Liviu Drangea acuza faptul ca OLAF nu i-ar fi respectat dreptul de a fi audiat, prezumtia de nevinovatie cu ocazia realizarii Raportului, care ar fi fost intocmit cu incalcarea regulilor de buna administrare a justitiei.

Dragnea este asistat de avocatii Bernard O'Connor si Sebastien Gubel.

Dosarul Tel Drum de la DNA se bazeaza pe o investigatie OLAF care constata o frauda masiva cu fonduri europene in domeniul constructiei de drumuri si recomanda recuperarea integrala a 21 de milioane de euro. Una dintre fraude se refera la Tel Drum.

In dosarul "Tel Drum" Liviu Dragnea este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, in legatura cu favorizarea companiei in privinta acordarii de contracte. Faptele ar fi fost comise in perioada in care era presedinte al Consiliului Judetean