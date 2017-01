Doctorul Mencinicopschi: "Clipe de groază" în închisoare, probleme financiare afară

Profesorul Gheorghe Mencinicopschi spune că perioada petrecută în spatele gratiilor este una dificilă și precizează că are probleme financiare mari din cauza faptului că i-a fost confiscată casa și pentru că i s-a pus poprire pe pensie pentru a se recupera prejudiciul din Dosarul ICA.

"A fost foarte dificil. Un şoc emoţional formidabil. Am conştientizat ce rău s-a făcut familiei mele, celor dragi. Şi ceilalţi condamnaţi au trăt aceleaşi clipe de groază. Îmi făcea rău să mă uit la TV, nu voiam să mai retrăiesc acele momente. Cărţile mele au avut succes. Sper să folosească cuiva. Dacă măcar unui singur om i-a folosit ce am scris eu sunt mulţumit. Aşa mi-am făcut o parte din misiunea mea de pe pământ.

Este o lume a durerii şi am ultor nedreptăţi. Este un mediu stresant nu doar pentru deţinuţi, dar şi pentru lucrătorii de acolo. Încerc să mă recuperez psiho emoţional. A fost un Crăciun trist pe de-o parte şi vesel pe de alta. trist pentru că sunt multe lipsuri. O treime din pensie este poprită. Nu am vrut permisie pentru că mă gândeam că ruperea era și mai dureroasă. Nici nu am cerut acest drept. Nu am insistat să îl obțin. ", a spus Mencinicopschi la Antena 3, potrivit stiripesurse.ro.

Director general și membru al AGA și, ulterior, al CA la ICA București, Mencinicopschi a fost condamnat definitiv vineri de Curtea de Apel București la 8 ani de închisoare cu executare în dosarul privind privatizarea ICA.

Mencinicopschi a fost acuzat de complicitate la infractiunea de stabilire a unei valori diminuate fata de valoarea comerciala reala a institutului, abuz in serviciu contra intereselor publice si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Mencinicopschi a sustinut pana in ultima clipa ca este nevinovat.