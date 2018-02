Doctorul a luat urma petelor de sânge din mall. Ce a descoperit ACOLO l-a marcat pe viaţă! FOTO

Doctorul a luat urma petelor de sânge din mall. Ce a descoperit ACOLO l-a marcat pe viaţă!

Nici prin gând nu-i trecea doctorului Yasin Fatine că, în momentul în care va începe să urmărească petele de sânge de pe holul mall-ului, întreaga viaţă i se va schimba!

Doctorul a povestit că, în timp ce lua prânzul, a văzut cum un poliţist se ridică de la masă brusc şi începe să alerge prin mall. Iniţial, a crezut că omul legii urmărea vreun hoţ, aşa că şi-a continuat liniştit drumul spre parcare.



"Am văzut cum oamenii încep să se îngrămădească pe hol. Muream de curiozitate să văd ce se întâmplă, dar îmi expira biletul de parcare, aşa că mi-am continuat drumul. La un moment dat, am văzut o dâră de sânge şi urme de pantofi sângerii. Era sânge peste tot! M-am apropiat de oameni şi atunci am văzut patru poliţişti lângă doi tineri întinşi pe jos, încercând cu disperare să le oprească sângerarea. Unuia îi sângera braţul. Celuilalt, piciorul. Tânărul cu mâna tăiată stătea în picioare, sprijinit de perete, aşa că nu m-am apropiat de el. În schimb, cel căzut sângera abundent din picior, era palid şi dădea semne că începuse să-şi piardă cunoştinţa", a povestit doctorul.



La un moment dat, acesta a văzut pe jos o curea. A luat-o şi i-a legat piciorul, oprind sângerarea. Ulterior, victima a început să acuze dureri în piept. Din fericire, era doar o senzaţie cauzată de frică. Nu mai avea şi alte plăgi.



Yasin Fatine a mai stat lângă victime până la venirea medicilor, asigurându-se că starea lor nu se agravează. Coincidenţa a făcut ca cei doi să fie transportaţi tocmai la spitalul unde acesta profesa.