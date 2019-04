Doctorii i-au cerut să aleagă care dintre cei 3 bebeluşi va trăi. Decizia ei a şocat o lume întreagă

Când Chloe a mers la doctor pentru un control de rutină, aproape s-a prăbuşit de durere... Pur şi simplu nu înţelegea de ce trebuia să i se întâmple tocmai ei...

Chloe şi lui Rohan Dunstan aveau trei copii minunaţi, trei băieţi pe care, pe bună dreptate, îi considerau cele mai de preţ daruri ale vieţii. Anii treceau, dar cei doi simţeau că-şi doresc mai mult. Le lipsea ceva... Într-o zi, şi-au dat seama că amărăciunea lor era legată de faptul că îşi doreau mai mult ca orice să aibă şi o fetiţă, o surioară pentru cei trei fii.



Soarta a făcut ca, în scurt timp, Chloe să rămână însărcinată. Nefiind la prima sarcină, tânăra a mers, prevăzătoare, la control, pentru a se asigura că bebeluşul este bine. La scurt timp după ce a păşit în cabinet, doctorul i-a dat o veste care a şocat-o! Ecografia îi arăta că urma să aducă pe lume încă trei bebeluşi!







Ajunsă acasă, Chloe abia aştepta să-i dea vestea cea mare soţului ei! Când a aflat, Rohan părea că nu-şi mai încape în piele de bucurie! A pus mâna pe telefon şi a început să-şi sune prietenii şi familia...



Zilele treceau şi Chloe şi soţul său au început să pregătească noua cameră pentru copii. Nimic nu trebuia să le lipsească, mai ales că efortul avea să fie triplu!



În săptămâna 28 de sarcină, Chloe a mers la un nou control. A aflat atunci că avea în pântec doi băieţi şi o fetiţă. Din nefericire, nu era singura veste pe care aveau să i-o dea medicii... Fetiţa era slab dezvoltată şi toate semnele indicau că nu va supravieţui... Disperaţi, medicii au căutat o soluţie pentru a salva viaţa fetiţei. La un moment dat, au găsit-o, dar asta însemna ca mama să intre imediat în operaţie. Procedura, însă, punea viaţa băieţilor în pericol. Astfel, Chloe s-a văzut pusă în situaţia în care trebuia să aleagă care dintre cei trei copii va supravieţui: fetiţa sau băieţii?



"Nici nu mă mai puteam concentra... Auzeam ce spune doctorul, dar cuvintele pur şi simplu nu păreau să se lege... Ştiam doar că TOŢI copiii mei trebuie să trăiască... Am cântărit bine ambele variante, dar pur şi simplu nu puteam să renunţ la fetiţa mea... Ştiam că e puternică, ştiam că e o luptătoare, doar rezistase 28 de săptămâni în pântec fără să beneficieze de nutrienţii necesari supravieţuirii, ca fraţii săi...", a mărturisit Chloe, pentru presa locală.



Zilele au trecut şi, la un moment dat, Chloe a dat medicilor şi răspunsul: intenţiona să duca sarcina la capăt şi nu renunţa la niciun copil.



Când a venit ziua cea mare, şi-a luat soţul şi au mers la maternitate. Acolo, după câteva ore de travaliu, a născut doi băieţi minunaţi. Ultima a venit pe lume micuţa Pearl, minunea familiei. Deşi slăbită, fetiţa s-a dovedit a fi o luptătoare. Cu fiecare zi care trecea, devenea tot mai puternică şi îşi ajungea frăţiorii din urmă.



"Nu am cuvinte să descriu bucuria pe care o trăiesc! Sunt extrem de fericită, am şase copii minunaţi, cinci băieţi şi o fetiţă, Pearl", a spus mămica.