Dobânzile plafonate la credite, în linie dreaptă la Senat

Parlamentul face un pas înainte în tentativa de a limita dobânzile la creditele ipotecare. "Intrăm în sfârșit în Europa și în privința pieței creditelor", a precizat inițiatorul legii.

Senatorii discută luni, 26 februarie, despre legea care plafonează dobânzile. Dacă actul normativ va fi adoptat, în prima cameră, dobânzile nu vor mai putea depăși 5,62 la suta.

Comisiile de buget, economică şi juridică au acordat marţi raport de admitere cu amendamente unei propuneri legislative care modifică OG 13/2011, astfel încât dobânda pentru creditele ipotecare nu va depăşi de 2,5 ori dobânda de referinţă a BNR.

RAPORTUL favorabil poate fi văzut aici

"N-am inventat nimic în această materie. Este o practică în majoritatea țărilor europene, nu am făcut decât să preluăm un model european. În toată Europa se practică acest lucru, în Germania, Franța, nu este o îngrădire a pieței. Am preluat formula din modelul spaniol. Acum dobânda-cheie este de 2,25%, deci plafonul maxim va fi de 5,62%, ceea ce este foarte rezonabil", a explicat la Realitatea TV inițiatorul modificării legislative, liberalul Daniel Zamfir.

Potrivit acestuia, s-a intervenit pe două paliere și atât în privința creditelor în lei cât și a celor în valută. Pentru creditele ipotecare s-a stabilit plafonul de 5,62% azi, iar la creditele de consum (care sunt de maxim 5 ani și împrumuturile nu trec de 20.000 euro) DAE nu poate să fie mai mare de 18%.

"Să nu uităm că dobânzile pe care băncile le acordă la depozite sunt sub 1%. Deci au o marjă foarte mare până la 5%. Intrăm în sfârșit în Europa și în privința pieței creditelor", a precizat Zamfir.

"Plafonarea dobânzilor efective anuale, am stabilit şi s-a votat ca dobânda pentru creditele ipotecare să nu depăşească de 2,5 ori dobânda de referinţă a Băncii Naţionale. Astăzi dobânda BNR fiind de 2,25, asta înseamnă ca dobânda maximă care poate fi percepută pentru creditele ipotecare ajunge undeva la 5,4%", a mai spus senatorul PNL Daniel Zamfir, unul dintre iniţiatorii propunerii legislative pentru modificarea şi completarea OG 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar.

El a precizat că, "în ceea ce priveşte dobânda maximă care poate fi percepută la creditele de consum, nu poate depăşi mai mult de 18%".

"Am luat aici ca referinţă dobânda maximă pe care statul român o percepe (...). Ca să eliminăm orice fel de discuţie care a existat şi care va mai exista în spaţiul public ca ar exista o limitare a dreptului agenţilor economici într-o piaţă liberă, este o practică europeană. Sunt foarte multe ţări din Europa care practică o limitare a dobânzilor. Am decis ca şi noi, în România, să intram în rândul ţărilor europene în ceea ce priveşte creditarea (...). Am stabilit foarte clar ca DAE să nu depăşească respectivele plafoane. Am decis să introducem acest amendament şi să plafonăm DAE pentru că, de cele mai multe ori, chiar dacă am fi plafonat dobânda remuneratorie sau pe cea penalizatoare, ar fi existat diverse mecanisme de introducere a speţelor bancare, comisioane şi aşa mai departe, care să fi ridicat DAE. Pe noi ne interesează ca cetăţenii români să ştie foarte clar cât vor plăti dobânda. Ori, limitând DAE, ştim foarte clar, de la bun început, cât va fi dobânda pe contract", a afirmat Zamfir.

Senatorul PNL a menţionat că limitarea de 18% vizează atât produsele bancare, cât şi ale IFN.

"De obicei, IFN-urile dau credite de consum. Acolo am impus o dobândă maximă de 18%, iar la creditele ipotecare dobânda maximă este de 2,5 ori dobânda de referinţă a BNR", a punctat Zamfir, subliniind că măsura se va aplica noilor contracte.

Raportul Comisiilor reunite de buget, economică şi juridică va intra pentru dezbatere în plenul Senatului, ca primă cameră sesizată.

Inițiatorii proiectului controversat:

Andronescu Ecaterina - senator PSD; Baciu Gheorghe - senator PMP; Bădălău Niculae - senator PSD; Benea Adrian-Dragoș - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel - senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel - senator PSD; Caracota Iancu - senator PNL; Cristina Ioan - senator PNL; Cseke Attila-Zoltan - senator UDMR; Diaconescu Renică - senator PSD; Dunca Marius-Alexandru - senator PSD; Federovici Doina-Elena - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel - senator PSD; Filipescu Răducu-George - senator PNL; Gorghiu Alina-Ștefania - senator PNL; Hadârcă Ion - senator ALDE; Hărău Eleonora-Carmen - senator PNL; Ilie Viorel - senator ALDE; Iordache Virginel - senator PSD; Leș Gabriel-Beniamin - senator PSD; Manoliu Dan - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan - senator PSD; Marin Gheorghe - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan - senator PSD; Meleşcanu Teodor-Viorel - senator ALDE; Mihu Ștefan - senator PSD; Mirea Siminica - senator PNL; Oprea Stefan-Radu - senator PSD; Șoptică Costel - senator PNL; Orțan Ovidiu-Florin - senator PSD; Pavel Marian - senator PSD; Pîrvulescu Eugen - senator PNL; Preda Radu-Cosmin - senator PSD; Resmeriță Cornel-Cristian - senator PSD; Romașcanu Lucian - senator PSD; Rotaru Ion - senator PSD; Ruse Mihai - senator ALDE; Salan Viorel - senator PSD; Savin Emanoil - senator PSD; Sbîrnea Liliana - senator PSD; Smarandache Miron-Alexandru - senator PSD; Stângă George-Cătălin - senator PNL; Stocheci Cristina-Mariana - senator PSD; Toma Cătălin Dumitru - senator PNL; Toma Vasilică - senator PSD; Trufin Lucian - senator PSD; Turos Lóránd - senator UDMR; Ţuţuianu Adrian - senator PSD; Vela Ion-Marcel - senator PNL; Zamfir Daniel-Cătălin - senator PNL; Andruşcă Dănuţ - deputat PSD; Anton Anton - deputat ALDE; Ardelean Ben-Oni - deputat PNL; Avram Constantin - deputat ALDE; Badea Leonardo - deputat PSD; Băişanu Ştefan-Alexandru - deputat ALDE; Bucura-Oprescu Simona - deputat PSD; Calotă Florică Ică - deputat ALDE; Căprar Dorel-Gheorghe - deputat PSD; Chiriţă Dumitru - deputat PSD; Ciofu Tamara-Dorina - deputat PSD; Ciuhodaru Tudor - deputat PSD; Cupă Ion - deputat ALDE; Florea Damian - deputat Independent; Furtună Mirela - deputat PSD; Gheorghe Andrei Daniel - deputat PNL; Goga Octavian - deputat Independent; Huncă Mihaela - deputat PSD; Iancu Iulian - deputat PSD; Intotero Natalia-Elena - deputat PSD; Lovin Dumitru - deputat ALDE; Lupaşcu Costel - deputat PSD; Márton Árpád-Francisc - deputat UDMR; Matei Călin-Vasile-Andrei - deputat PSD; Moagher Laura-Mihaela - deputat PSD; Muşoiu Ştefan - deputat PSD; Nicolae Andrei - deputat PSD; Nistor Laurenţiu - deputat PSD; Paraschiv Rodica - deputat PSD; Pop Andrei - deputat PSD; Popa Ştefan-Ovidiu - deputat PSD; Radu Anişoara - deputat PSD; Rădulescu Alexandru - deputat PSD; Rotaru Răzvan-Ilie - deputat PSD; Săftoiu Ana Adriana - deputat PNL; Stancu Florinel - deputat PSD; Surgent Marius-Gheorghe - deputat ALDE; Todor Adrian - deputat PSD; Tripa Florin-Dan - deputat PSD; Tudor Beatrice - deputat PSD; Ursu Răzvan-Ion - deputat PSD; Velcea Nicolae - deputat PSD; Vîrză Mihăiţă - deputat PSD