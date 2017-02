Doar astăzi. Reduceri de minim 50% la parfumuri și cosmetice, de la Elefant.ro

Unul dintre cele mai importante magazine online din România, Elefant.ro, anunță reduceri importante la parfumuri și cosmetice. Iată câteva dintre cele mai atractive oferte.

Întreaga listă de reduceri la parfumuri de la Elefant.ro o găsiți - LA ACEST LINK.

Chopard Wish reprezinta dorinta oricarei femei, un parfum de lux senzual si misterios. Brand-ul Chopard este cunoscut in intreaga lume pentru bijuteriile perfecte ce le creeaza, insa a devenit popular si pe piata parfumurilor datorita produselor unice si seducatoare. Întreaga listă de reduceri parfumuri damă o găsiți - AICI.

Guess Seductive este un parfum cu note florale si lemnoase, perfect pentru femeile care vor sa iasa in evidenta intr-un mod delicat si inocent. Sticla parfumului se remarca prin design-ul inedit si frapeaza inca de la prima vedere, la fel ca si aromele din interiorul sau. Guess Seductive are un farmec aparte datorita aromelor sale dulci, realizate in urma unei combinatii neobisnuite a notelor de vanilie, tamaie si casmir. Întreaga listă de reduceri parfumuri damă o găsiți - AICI.

CALVIN KLEIN. Exoticul Euphoria este un parfum floral-fructat, cu o aroma imbatatoare, orientala, plina de fructe exotice, flori de orhidee neagra, violete, avand o semnatura cremoasa. Întreaga listă de reduceri parfumuri damă o găsiți - AICI.





Cerruti 1881 este un parfum floral-lemnos pentru femei, a carui compozitie poarta semnatura maestrului parfumier Claire Cain. Cald si bogat, acesta se adreseaza femeilor irezistibile care doresc sa fie admirate pentru eleganta si individualitatea lor. Întreaga listă de reduceri parfumuri damă o găsiți - AICI.

Guess By Guess, introdus pe piata parfumurilor in anul 2005, este un parfum floral-fructat pentru femei a carui compozitie poarta semnatura maestrului parfumier Maurice Roucel. Fierbinte, proaspat si sexy, acest parfum va va aseza in centrul atentiei de fiecare data cand il veti purta, reusind sa sublinieze intr-un mod unic feminitatea purtatoarei. Guess este un parfum dedicat femeilor romantice care adora sa se simta indragostite. Întreaga listă de reduceri parfumuri damă o găsiți - AICI.

Oferte cosmetice de la Elefant.ro

L OREAL PARIS. Mascara Lash Architect 4D rezistenta la apa, negru. L'Oreal integreaza pentru prima data fibrele "relief 4D". Extrem de flexibile si discrete, aceste fibre texturizeaza genele. Ele le recontureaza, le accentueaza si le scot in evidenta fara a le lipi sau incarca. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.

MAX FACTOR. Fond De Ten Max Factor Facefinity All Day Flawless 3 In 1, nuanta 055, Beige. Max Factor Facefinity All Day Flawless 3-in-1 Foundation combina trei unelte ale make-up-ului profesionist intr-o singura sticluta: baza de machiaj, fond de ten cu factor de protectie solara 20 si corector. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.

EOS. Balsam de buze Sweet Mint, 7 g. Contine ulei de Jojoba, unt de shea si vitamina E, astfel incat ofera hidratare de lunga durata. Datorita formei de sfera ofera o precizie mai buna la aplicarea pe buze. Capacul cu filet ofera protectie antibacteriana. Fara gluten, fara paraben, fara petrolatum, fara phthalate. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.

IDC INSTITUTE. Kit complet Nude Eyes cu gene false. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.

L OREAL PARIS. Sampon Pro Keratin, 500 ml. Samponul Pro Keratin compenseaza pierderea de substante esentiale parului si corecteaza aspectul slabit sau deteriorat al fibrei capilare. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.

REVLON. Creion de ochi retractabil, Colorstay 201, Negru. Creionul Colorstay a primit premiul de "Cel mai bun produs al anului 2015" in cadrul Totalbeauty.com. Promite o rezistenta de pana la 16 ore si poate fi aplicat pe pleoapa superioara sau inferioara, rezistand la umiditate si in orice temperatura. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.

W7. Fard de obraz Blush with me, Cassie Mac. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.

L OREAL PARIS. Mascara pentru volum si alungire Million Lashes, negru. Mascara L'Oréal Paris Volume Million Lashes Black mareste vizibil genele cu pana la 3x, volumul si densitatea acestora! Periuta este flexibila iar perii sunt dens asezati unul langa altul, astfel genele vor fi separate. Mascara L'Oréal Paris Volume Million Lashes Black va lumineaza ochii, nu incarca genele, iar la fiecare aplicare lasa doar cantitatea necesara de culoare. Mascara L'Oréal Paris Volume Million Lashes Black evidentiaza in general conturul ochilor si garanteaza gene perfecte. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.