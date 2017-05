Doamnele zodiacului. Nimeni nu le întrece în rafinament şi eleganţă. Ele sunt zeiţele frumuseţii

Au gusturi rafinate, sunt elegante si distinse si reusesc sa cucereasca prin discretia si feminitatea lor orice barbat. Vorbim despre doamnele zodiacului, acele femei care sunt capabile sa iti faca viata un lux prin simpla lor prezenta.

Taur

Femeia Taur se numara printre cele mai frumoase, mai stilate, elegante si cu bun gust femei. Doar este zodia guvernata de Venus, zeita frumusetii. Felul in care merge, in care vorbeste, felul in care se poarta denota un rafinament aparte, care ii este specific ei si numai ei.

Capricorn

Pe lista femeilor elegante se inscrie cu succes si nativa Capricorn. Aceasta are o distinctie aparte, un aer rece, sobru. Rafinamentul sau este dublat de inteligenta. Femeia Capricorn este o culta prin definitie, iar asta se vede in felul in care vorbeste, in care se poarta.

Leu

Pentru ca adora sa iasa in evidenta, femeia Leu va face tot posibilul sa arate cat mai bine, scrie ele.ro. Pentru asta va aloca suficient de multi bani, isi va cumpara haine scumpe, accesorii, va merge la Spa, la salonul de infrumusetare, la solar. Nimic nu i se va parea o risipa. Si va straluci intotdeauna.