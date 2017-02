DNA vrea să trimită o parte a contestației lui Dragnea la ÎCCJ

La înfățișarea de miercuri de la Tribunalul București, Maria Vasii, avocata lui Liviu Dragnea a cerut amânarea procesului, întrucât nu a fost depusă hotărârea definitivă a judecătorilor de la Înalta Curte, la dosarul „Referendumul”.

Această măsură a venit în urma faptului că DNA a cerut miercuri Tribunalului București să trimită la Înalta Curte de Casație și Justiție o parte din contestația la executare depusă de Liviu Dragnea, pentru a se stabili cine sunt judecătorii care au semnat motivarea în dosarul "Referendumul", după cum susține agerpres.ro/

Aceeași agenție citează afirmația lui Liviu Dragnea din ziua precedentă:

"Avocații spun, studiind Codul penal și de procedură penală, care nu este deloc ambiguu, că practic eu nu am hotărârea de condamnare. Hotărârea de condamnare a unui cetățean român trebuie să conțină trei elemente — partea introductivă, dispozitivul (acel anunț) și expunerea care cuprinde de fapt toată motivarea. Eu, după aproape 10 luni de zile, nu am această motivare — asta înseamnă că hotărârea nu este completă. De asemenea, nici nu mai pot avea niciodată, pentru că legislația este foarte clară, motivarea este obligație legală (...) și trebuie dată la toate hotărârile în 30 de zile. Au trecut aproape 10 luni. Trebuie semnată și asumată și compusă de către toți membrii completului. Doamna fostă președintă a Curții Supreme, Livia Stanciu, la două luni după ce a fost adoptată această sentință, s-a pensionat și a mers la Curtea Constituțională. Exista o prevedere legală, care e și acum în vigoare, care spunea că orice judecător care iese din sistem are obligația să-și încheie toate motivările. Nu s-a întâmplat la această oră, nu mai poate semna această motivare."