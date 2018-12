DNA nu a colaborat cu SRI în dosarul Belina, dar a făcut-o pentru un alt caz important

Procurorii DNA precizează, într-un răspuns oferit la cererea instanţei de la Tribunalul Bucureşti, că nu au colaborat cu SRI în dosarul Belina, au precizat surse judiciare, adăugând că Serviciul ar fi oferit sprijin pentru ancheta în cauza Tel Drum.

Răspunsul de la DNA a venit în urma unei dispoziţii date de magistratul care judecă dosarul în care fostul secretar de stat în ministerul Dezvoltării, Sevil Shhaideh, a fost trimisă în judecată pentru abuz în serviciu alături de alţi inculpaţi, printre care şi fostul şef al Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian Gâdea. Dosarul, aflat în faza de cameră preliminară, se află pe rolul Tribunalului Bucureşti.

Potrivit unor surse judiciare, răspunsul DNA dat la cererea judecătorului arată că procurorii anticorupţie nu au avut sprijin din partea SRI în ancheta „Belina”, ci în dosarul „Tel Drum”. La cererea judecătorului de cameră preliminară, DNA a trebuit să răspundă dacă a avut sprijin al ofiţerilor SRI în cele două dosare, iar dacă da, să comunice în ce a constat acesta.

„Dispune emiterea unei adrese către Ministerul Public (…) Direcţia Naţională Anticorupţie pentru a comunica dacă în dosarul penal nr. 218/P/2017 au fost obţinute probe prin procedee sau mijloace probatorii la care au participat şi lucrători ai Serviciului Român de Informaţii. În caz afirmativ organul de cercetare penală are obligaţia de a identifica mijloacele/procedeele probatorii astfel obţinute, de a detalia implicarea Serviciiului Român de Informaţii şi de a menţiona dacă în cuantumul cheltuielilor judiciare efectuate în timpul urmăririi penale apreciate în rechizitoriu la cuantumul de 90.000 de lei au fost incluse şi cele ocazionate de colaborarea dintre cele două instituţii. Solicitarea vizează inclusive procedee sau mijloace probatorii administrate în dosarele penale 665/P/2017 (n.r.- Dosarul Belina) şi 986/P/2014 (n.r. – Dosarul Tel Drum) ale Ministerului Public. (…) Învederează Ministerul Public (…) că are obligaţia de a formula un răspuns până la data de 04.12.2018 iar părţilor că au obligaţia de a-l studia până la următorul termen de judecată stabilit ulterior primirii răspunsului, sub sancţiunea amenzii judiciare” a dispus judecătorul în data de 26 noiembrie.