DNA: Ionel Arsene ar fi intervenit la ANI pentru ca șeful CJ Neamţ să fie declarat incompatibil

Procurorii DNA îl acuză pe Ionel Arsene că a intervenit în 2013 pe lângă o persoană din conducerea Agenției Naționale de Integritate pentru ca președintele de la acea vreme a Consiliului Județean Neamț, Culiță Tărâță, să fie declarat incompatibil.

"În anul 2013, într-un restaurant situat pe raza municipiului Bucureşti, a primit de la (...) suma de 100.000 euro pentru ca, în calitate de deputat în Parlamentul României şi preşedinte al organizaţiei judeţene Neamţ a (...), să-şi folosească influenţa, în mod indirect, asupra (...) Agenţiei Naţionale de Integritate, (...), în scopul de a se constata nerespectarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor de către (...), preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ", se arată în referat, scrie comisarul.ro.



Conform aceleiaşi surse, banii au fost primiţi de Arsene pentru a fi înmânaţi ulterior, prin intermediari, persoanei din conducerea ANI asupra căreia a lăsat să se creadă că are influenţă în mod indirect.



Procurorii mai arată că Ionel Arsene şi persoana care a dat banii doreau înlăturarea din funcţie a preşedintelui de la acea vreme al CJ Neamţ, pe fondul unor neînţelegeri politice.



"În aceste condiţii, între (...) şi Arsene Ionel au avut loc mai multe discuţii atât în municipiul Piatra-Neamţ, cât şi în Bucureşti, cu privire la modalităţile de atingere a scopului comun, fiind identificată posibilitatea (expusă de Arsene Ionel) ca (...) să fie declarat incompatibil sau în conflict de interese", se mai menţionează în referat.



Deoarece demersul nu a avut finalitatea dorită, cel care a dat banii i-a cerut explicații lui Ionel Arsene, care a susținut că au intervenit unele infliuențe politice și că s-a amânat luarea unei hotărâri până după alegerile prezidențiale din 2014. Când a devenit clar că intervenţia la ANI nu mai avea obiect (Culiţă Tărâţă a decedat în noiembrie 2014 pe fondul unor afecţiuni medicale grave - n.r.), lui Arsene i s-ar fi cerut, prin intermediari, să restituie cei 100.000 de euro, însă nu a reușit să înapoieze decât 20.000 de euro.



"(...) a luat legătura cu Arsene Ionel şi i-a solicitat şi diferenţa de bani. Arsene Ionel a motivat că nu are suma de bani în numerar (afirmând că banii primiţi în 2013 au fost daţi mai departe pentru atingerea scopului), dar pentru restituirea unei părţi din suma datorată va face demersuri astfel încât firmei (...), controlată de (...), să-i fie atribuită o lucrare de către Primăria (...), jud. Neamţ. (...) Ulterior, între (...) şi (...) au avut loc discuţii în legătură cu suma de bani promisă, însă cel din urmă a motivat că nu a obţinut profit întrucât (...) a subcontractat o parte din lucrări unei firme controlate de Arsene Ionel, firmă care a supraevaluat lucrările", se mai arată în referat.



Potrivit procurorilor, alte discuţii în legătură cu restituirea "datoriei" au mai avut loc în perioada iunie-noiembrie 2017.



Fostul deputat PSD Ionel Arsene, în prezent preşedinte al CJ Neamţ, a fost reţinut joi de procurorii DNA pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. El a fost prezentat vineri la Tribunalul Bacău cu propunere de arestare preventivă, însă instanţa a decis instituirea controlului judiciar pentru 60 de zile.



Potrivit DNA, în cursul anului 2013, Ionel Arsene, în calitate de deputat şi preşedinte al organizaţiei PSD Neamţ, a primit de la o persoană (martor în cauză) suma de 100.000 euro pentru a-şi folosi influenţa pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor persoane din conducerea Agenţiei Naţionale de Integritate, în scopul de a se constata nerespectarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în cazul unei persoane care, la acea vreme, avea funcţie de conducere în administraţia locală.

Procurorii afirmă că banii remiși de martor într-un restaurant situat în București urmau să ajungă la persoanele respective prin intermediari.