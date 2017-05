DNA face percheziţii la Consiliul Judeţean Iaşi. Ce verifică

Procurorii DNA fac perchezitii, marti dimineata, la sediul Consiliului Judetean (CJ) Iasi si la Directia Judeteana de Drumuri, presedintele CJ, Maricel Popa, spunand ca anchetatorii verifica contractele de atribuire a lucrarilor de deszapezire si de asfaltare a unor drumuri.

Comunicat DNA: "Procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Iasi efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si asimilate celor de coruptie, comise in perioada 2016-2017.

In cursul zilei de 16 mai 2017, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, sunt efectuate perchezitii domiciliare in 15 locatii, situate in judetele Iasi si Suceava, din care doua sunt sediile unor institutii publice, restul reprezentand sediile unor societati comerciale."

UPDATE 08.32 Perchezitiile vizeaza cercetari in legatura cu suspiciuni de savarsirea infractiunilor de luare de mita si abuz in serviciu, au declarat marti pentru Agerpres surse judiciare.