DNA are în lucru un dosar în care e vizată Adina Florea, propunerea lui Toader. Ce spune candidata

Direcţia Naţională Anticorupţie a transmis, la solicitarea MEDIAFAX, că are în lucru un dosar în care este vizată Adina Florea, propusă de ministrul Justiţiei pentru funcţia de procuror-şef al DNA, în cauză fiind începută urmărirea penală doar cu privire la fapte.

"Dosarul la care faceţi referire se află în lucru pe rolul DNA - Structura Centrală, în cauză fiind începută urmărirea penală doar cu privire la faptă (“in rem”). Această etapă nu presupune formularea unor acuzaţii împotriva unei persoane, ci instituirea cadrului procesual în care se pot strânge probe cu privire la fapta pentru care a fost începută urmărirea penală. Alte informaţii privind stadiul anchetei nu pot fi oferite în conformitate cu prevederile art.12, alin.1, lit. e) din Legea 544/2001", a transmis Biroul de Informare şi Relaţii Publice al DNA, la solicitarea MEDIAFAX, care a întrebat dacă instituţia are în lucru vreun dosar în care este vizată Adina Florea.



Adina Florea, propusă de ministrul Justiţiei pentru funcţia de procuror-şef DNA, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, că nimeni din această structură nu i-a comunicat că este instrumentat un dosar în care este vizată.



Adina Florea a spus c[ singura informaţie pe care o deţine despre dosarul în care ar fi vizată este că acesta a fost redeschis de ÎCCJ.



„Nu ştiu de existenţa acestui dosar, pentru că niciodată nimeni din această structură (DNA – n.r.) nu mi-a comunicat nimic. Nici procedural, nici citaţie, nu m-a invitat să dau nici vreo declaraţie. Eu nu ştiu nimic despre dosar. Ştiu doar că s-a redeschis de către Înalta Curte”, a declarat Adina Florea.



Întrebată dacă existenţa acestui dosar ar reprezenta o piedică în ceea ce priveşte candidatura sa la şefia DNA, Adina Florea a răspuns că din punctul ei de vedere nu ar trebui să fie nicio problemă.



„Nu am a-mi face niciun proces de conştiinţă cu privire la acest dosar atâta vreme cât nimeni nu mi-a comunicat niciun act de procedură. Atâta vreme cât a fost o ordonanţă de clasare şi s-a redeschis la plângerea părţii. Cred, habar n-am… Din punctul meu de vedere, nu este nici un fel de problemă, dovadă că mi-am şi depus candidatura”, a mai spus Adina Florea.