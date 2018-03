DNA a oprit odiseea infracțională de peste 20 de ani a lui Elan Schwartzenberg

Prin intermediul postului B1 TV, omul de afaceri Elan Schwartzenberg a atacat Realitatea TV

Curentul prezintă, în ediția de joi, istoria neromanțată a afacerilor controversate în care Elan Schwartzenberg a fost implicat. ,,Emilian Schwartzenberg zis Elan, zis Mimi, este urmăritul internațional care se ascunde în Israel și care a dominat piața afacerilor controversate din România vreme de peste zece ani. Epopeea Elan, întreruptă de DNA cu obținerea unui mandat de arestare în lipsă, începe la finele anilor 90 când în România afaceriștii prinseseră bine gustul combinațiilor cu statul'', titrează sursa citată.

,,Necunoscut publicului la începutul anilor 2000, Elan era implicat in multe afaceri necurate dar scăpa de fiecare dată de bratul legii, fiind ajutat de relatiile de prietenie pe care le-a cultivat cu personaje importante din sfere înalte'', scriu jurnaliștii de la Curentul.

,, La un moment dat, Elan a fost vicepresedinte al Asociatiei pentru Promovarea Tinerilor (APT), organizatie neguvernamentala ai caror fondatori au fost figuri proeminente ale PSD: Remus Truica (ex-director de cabinet al lui Adrian Nastase), Ion Bazac (ex-secretar de stat la Mediu), Victor Ponta, Serban Roibu (fiul senatorului PSD Aristide Roibu – trezorier PSD), Simona Culcea (consilier PSD)'', adugă sursa citată.

,, Pe ultima suta de metri a guvernarii PSD, mai precis in 25.11.2004, dupa un scenariu financiar diabolic, fara a astepta demersurile in justitie initiate de BCR, AVAS a platit in contul DACAir suma 15,6 mil. de dolari reprezentand partea de capital social nevarsata de Bancorex. Firma era a fraților George și Constantin Păunescu dar aceștia aveau o serie lungă de datorii. Scăparea a venit de la Elan, pe atunci necunoscut publicului, care a cumpărat prin World Capital NY Corporation 88% din Dac Air. Noul acționar al Dac Air execută silit BCR și distribuie banii rezultați către mai multe firme ale acelorași frați Păunescu.

La acel moment Elan era un simplu pion pe piața afaceriștilor controversați. Nu avea pondere să stea la masa bogaților, dar istoria urma să se schimbe'', mai scriu jurnaliștii de la Curentul.

În afacerea DAC Air, Elan s-a autodenunțat într-o înregistrare prezentată în 2004 de ziarul Curentul. Cu toate acestea afacerea a mers mai departe, iar autoritățile nu s-au implicat.

„GCP-ul e briliant! Am o combinatie la care lucrez din greu, care nu-i simpla: faimoasa combinatie numita BCR. Faptul ca eu reprezint o firma americana care a cumparat drepturile DAC Air-ului si ca cerem 14 milioane (n.r. – de dolari) aportul la capitalul social, plus sase dobanda – care sunt castigate in instanta – deci sunt 20… si daune, conform unei companii canadiene internationale acreditate pe daune din astea, 177 de milioane.” spunea Elan în înregistrarea prezentată de Curentul.

Detalii pe Curentul