Divorț incredibil în Show Biz! Au stat 8 ani împreună

Actorii Chris Pratt şi Anna Faris se despart după opt ani de căsnicie, au anunţat ei duminică.

"Eu şi Anna vă anunţăm cu tristeţe că ne separăm legal. Am încercat multă vreme şi suntem foarte dezamăgiţi", a scris Pratt, 38 de ani, într-un comunicat postat pe pagina lui oficială de Facebook.

Anna Faris, în vârstă de 40 de ani, a postat un comunicat relativ similar pe paginile ei de social media.

Pratt, cunoscut pentru rolurile sale din blockbuster-urile "Guardians of the Galaxy", "The Lego Movie" şi "Jurassic World", şi Faris, vedeta francizei "Scary Movie" şi a sitcomului "Mom", au un copil, Jack, care împlineşte cinci ani în această lună.

"Copilul nostru are doi părinţi care îl iubesc foarte mult şi de dragul lui vrem ca să păstrăm această situaţie cât mai privată posibil pe măsură ce lucrurile vor evolua. Încă ne iubim unul pe celălalt şi mereu vom preţui timpul nostru împreună şi vom continua să avem cel mai profund respect pentru celălalt", a mai precizat cuplul, scrie Agepres.

Cei doi s-au căsătorit în 2009, în insula Bali, după ce au jucat împreună în filmul "Take Me Home Tonight". A fost prima căsnicie a lui Chris Pratt şi a doua a lui Anna Faris.