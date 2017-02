Încep presiunile de expulzare din PSD. Adjunctul lui Mihai Chirica îi cere demisia

Liviu Dragnea și Mihai Chirica

Unul dintre vicepreședinții PSD Iași, Ovidiu Laicu, cere demisia de onoare liderului filialei, primarul Mihai Chirica, din cauza declarațiilor publice făcute de acesta în ultima vreme care ar încălca statutul PSD, potrivit Agerpres.

Ovidiu Laicu a declarat că el solicită conducerii centrale a PSD să îl suspende pe Chirica din funcția de vicepreședinte la nivel național.

„Vorbesc în nume propriu. Organizația nu cere excluderea domnului Chirica. Prin declarațiile pe care le face domnul Chirica este mană cerească pentru adversarii politici. Face paradă că ar fi pesedist. De fapt, prin declarațiile pe care le face se situează în cu totul în afara PSD-ului. El încalcă niște articole din statutul PSD prin declarațiile pe care le face", a spus Ovidiu Laicu.

El a recunoscut că Mihai Chirica are susținerea întregii filiale a PSD, dar că „până acum a declarat doar de capul lui".

„Nu a întrebat pe nimeni, nu a avut acordul Biroului Județean al PSD Iași. Prin acțiunile sale, Mihai Chirica a aplaudat și a felicitat propaganda anti PSD. Și atunci îl invităm să ne lase în pace", a mai spus Laicu.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, liderul organizației județene a PSD, a declarat duminică, într-un interviu televizat, că nu este mulțumit de modul în care Liviu Dragnea conduce partidul, el adăugând că „politica conducerii cu pumnul de fier nu mai este valabilă" în această etapă a democrației.

Chirica a menționat, într-un interviu la Digi 24, că potrivit unui sondaj făcut de PSD Iași în județ în perioada 3-5 februarie, după izbucnirea protestelor referitoare la OUG 13, a rezultat o scădere semnificativă a susținerii pentru social-democrați, în condițiile în care la protestele din Iași au participat chiar membri și simpatizanți ai PSD.

În context, liderul PSD Iași a răspuns afirmativ la întrebarea dacă Liviu Dragnea a pus în pericol PSD. „Conform prognozelor sociologice pe care le-am făcut, da", a răspuns Chirica.

Totodată, primarul ieșean a afirmat că după ce va trece valul de emoție și „se vor liniști apele", ar fi necesar un congres extraordinar al PSD, iar o perioadă posibilă în care ar putea să aibă loc fiind vara acestui an.

„Cu siguranță trebuie să se întâmple câte ceva, chiar unele lucruri destul de profunde nu numai în cazul domnului Dragnea, cred că în cazul PSD în general. Lucruri care să așeze PSD exact în contextul lucrurilor pe care le trăim cu toții astăzi. Eu cred că am reușit, în ghilimele, să se îndepărtăm de o traiectorie pe care tot noi am scris-o, tot noi am pronunțat-o în spațiul public, a unei social-democrații europene, a unui moment de schimbare totală", a afirmat Chirica.

Întrebat dacă este mulțumit de modul cum Dragnea conduce PSD, Chirica a răspuns că nu. „Sincer, nu. Dacă aș fi fost mulțumit, aș fi tăcut și aș fi înghițit lucrurile astea ca atare. E nevoie de un alt leadership și e nevoie de o schimbare în managementul politic", a mai spus primarul ieșean.