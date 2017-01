Dispare "Steaua" lui Becali? Ultima mutare a Armatei este o lovitură pentru omul de afaceri

Gigi Becali a luat foc

Clubul Sportiv al Armatei Steaua a solicitat Federației Române de Fotbal, Ligii Profesioniste de Fotbal și Registrului Comerțului să pună în aplicare decizia executorie a Curții de Apel București prin care grupării din Liga I finanțate de Gigi Becali, FCSB, i se interzice să folosească numele "Steaua".

"Având în vedere decizia nr. 989A-21.12.2016 definitivă și executorie, vă înaintăm certificatul de grefă eliberat în dosarul 3170/2/2015 aflat pe rolul Curții de Apel București, Secția a IV-a civilă, prin care se certifică: 'Interzice pârâtei SC Fotbal Club Steaua București SA să folosească fără consimțământul reclamantei semnele 'Steaua', 'Steaua București' sau a altor semne similare în activitatea comercială, inclusiv în cuprinsul denumirii comerciale și în special în competițiile sportive, pe documente, pe bilete de acces, pentru publicitate sub orice formă, în înscrierile în asociațiile și federațiile sportive. Obligă ONRC la efectuarea radierii elementelor 'Steaua București' din cuprinsul denumirii comerciale a pârâtei SC Fotbal Club Steaua București SA'. În raport cu această situație, vă notificăm să luați act de soluția instanței și să dispuneți, în termen legal, conform obligațiilor ce vă revin, măsurile legale de asigurare a aplicării deciziei nr. 989A-21.12.2016", se menționează în adresa trimisă de CSA Steaua forurilor citate, care a fost trimisă și clubului din Liga I, în atenția președintelui Consiliului de Administrație, Valeriu Argăseală.

Într-un comunicat de presă remis joi, Clubul Sportiv al Armatei precizează că "forma finală a acestor adrese a fost stabilită în urma unui proces de analiză și expertizare desfășurat de către un grup de experți din eșaloanele superioare ale Ministerului Apărării Naționale. Din adrese inițiale întocmite la nivelul structurii juridice a clubului, în data de 17.01.2017, a fost eliminat limbajul agresiv, licențios care nu are nici o legătură cu decența, sobrietatea și cultura organizațională a Ministerului Apărării Naționale. Pe de altă parte, notificările, cu conținut ultimativ, executoriu, au fost refăcute ca adrese de înaintare a certificatului de grefă și pentru ca, până la primirea motivării hotărârii judecătorești, procedura executării silite nu poate fi demarată".

De asemenea, CSA Steaua a anunțat că va formula o cerere de urgentare a motivării hotărârii judecătorești, conform Agerpres.

La 17 ianuarie, finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat într-o conferință de presă că hotărârea Curții de Apel este executorie, dar numai după ce instanța va formula motivarea și îi va oferi posibilitatea de a solicita suspendarea acesteia. El a menționat că a înregistrat deja societatea "Fotbal Club Sportiv București" la Registrul Comerțului pentru situația în care va pierde definitiv procesul și va fi obligat să schimbe numele formației din Liga I.

"Eu numele echipei nu îl schimb până nu vine motivarea. Voi face conform legii. Trebuie să apară motivarea ca să îmi dea posibilitatea să cer suspendarea executării hotărârii de schimbare a numelui. În zece zile se judecă cererea de suspendare. Iar apoi, în 30 de zile de la motivare, eu trebuie să o pun în aplicare. Deci, dacă îmi dă suspendarea executării rămân cu numele până la finalul procesului la Înalta Curte, dacă nu îmi dă suspendarea, schimb numele echipei. Dar îl schimb atunci, după ce apare motivarea, după vreo două luni, deci schimb între sezoane (n.r. — în pauza competițională din vară). Deci nu are nicio legătură că schimb numele. Uite, o să schimb numele echipei în fiecare an, în 2018 un nume, în 2019 altul și în 2020 altul, ca să vadă Talpan că tot aia e, tot Steaua. O să o las FCSB, Fotbal Club Sportiv București, că am înscris-o deja și la Registrul Comerțului și la... Și e FCSB, toată lumea vine la Steaua. Ce, lumea nu știe care e Steaua?", afirma Becali în conferința de presă.

Curtea de Apel București a decis la 22 decembrie că gruparea din Liga I deținută de Gigi Becali, Fotbal Club Steaua București, nu mai are voie să folosească numele "Steaua" și "Steaua București" fără consimțământul clubului Armatei, CSA Steaua.

Judecătorii de la Curtea de Apel București au admis o acțiune depusă în instanță de CSA București și au interzis clubului FCSB să utilizeze marca "Steaua" în competițiile sportive, pe documente, pe bilete de acces, pentru publicitate, în înscrierile în asociațiile și federațiile sportive.

"Admite în parte acțiunea. Interzice pârâtei SC Fotbal Club Steaua București SA să folosească fără consimțământul reclamantei semnele 'Steaua', 'Steaua București' sau a unor semne similare în activitatea comercială, inclusiv în cuprinsul denumirii comerciale și în special în competițiile sportive, pe documente, pe bilete de acces, pentru publicitate sub orice formă, în înscrierile în asociațiile și federațiile sportive", se arată în decizia instanței.

Clubul Sportiv al Armatei a deschis mai multe procese împotriva lui Gigi Becali, solicitând printre altele recuperarea unui prejudiciu în valoare de 37 de milioane de euro cauzat de folosirea ilegală a mărcii "Steaua București" de către clubul de fotbal FCSB, finanțat de Gigi Becali, în perioada 2004-2014.

Clubul Sportiv al Armatei și-a înființat recent o echipă de fotbal, iar fostul internațional Marius Lăcătuș a fost numit antrenor-coordonator (director tehnic). Echipa va fi înscrisă în Liga a IV-a începând cu sezonul competițional 2017-2018 și are ca obiectiv promovarea în Liga I în anul 2020.