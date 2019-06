Dispar sub ochii noștri tradiții care dăinuie de veacuri

De Norbert Nemes, an I, Facultatea de Jurnalism, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj

ISTORIA ACTIVITĂȚILOR ARTIZANALE

REVENIREA LENTĂ A PORTULUI POPULAR

În timp ce lumea contemporană se află în plin proces de modernizare, valorile care au consacrat și au stat la baza societății românești se pierd în negura timpului. Unul dintre exemplele cele mai bune exemple în acest context este renunțarea treptată la meșteșuguri și la activități artizanale. Situat în nord-vestul țării, Maramureșul este unul dintre singurele locuri din țară în care tradițiile încă dăinuie, și o fac de mai bine de câteva veacuri. Cu toate acestea, efortul și truda strămoșilor de a transmite munca manuală din generație, în generație sunt în pericol de dispariție.

Născute din nevoie

Pentru a înțelege mai bine începuturile activităților pe care le practică meșterii populari, am stat de vorbă cu doi foști specialiști ai Muzeului Satului din Baia Mare. Situat pe Dealul Florilor, la periferia nordică a orașului, zeci de case așezate sub forma unui sat răsar în spatele unei porți tradiționale, sculptate în lemn. Acesta este microuniversul protector al tradițiilor, ce conservă trecutul și îngheață timpul. Pe pridvorul unei case vechi de aproximativ 200 de ani, construită din lut, cu acoperiș de paie, am găsit-o pe Malvina Madar. Am surprins-o țesând cămeșa unui costum popular. Cu un zâmbet larg pe buze și cu o privire nostalgică, bătrâna femeia a început să îmi prezinte cum s-au născut meșteșugurile și cum au ajuns să rămână întipărite în istoria țării. “Meșteșugurile, în Maramureș, ca și în toată țara, s-au dezvoltat din necesitate. Pentru că țăranca română trebuia să-și îmbrace familia, trebuia să semene cânepa, s-o coase, s-o țese… pentru că atunci când s-au dezvoltat meșteșugurile, familiile erau numeroase, aveau 6-7 copii.”, îmi mărturisește aceasta. Ilie Gherheș, fostul directorul al Muzeului, a oferit un răspuns asemănător: “La început, meșteșugurile aveau aspect utilitar.”

Lumea tradițiilor, zdruncinată de industrializare

Situație era echilibrată până în apropierea zilelor noastre, când un mare proces ireversibil avea să amenințe întreaga existență a lumii tradițiilor: industrializarea. “Modificările au apărut în clipa în care a s-a schimbat omul, mai exact în clipa în care țăranul a devenit orășean, atunci furca și fuiorul au rămas la țară. Tehnica se dezvoltase. În momentul în care s-a introdus industrializarea și s-au țesut materiale, bineînțeles că s-a renunțat foarte ușor la costumul popular, unii chiar le-au distrus pe motivul că erau greoaie.” își amintește Malvina, tristă. “La început, meșteșugurile aveau aspect utilitar, apoi ele au căpătat valențe magice, sacre, iar acum, aproape toate meșteșugurile, nouă ne place să spunem că au devenit artă populară, dar ele în realitate au devenit decorațiuni.”, completează Ilie Gherheș.

Un domeniu râvnit, însă prea puțin susținut

Importanța pe care o acordă persoanele meșteșugurilor este mare, cel puțin la nivel teoretic. Autenticii artiști populari din Maramureș se răresc, motivul fiind de natură financiară. Deși există condiții mult mai bune decât în trecut, interesul este nul. “Au mai rămas puțini, au rămas doar cei împătimiți, poți să-i numeri. Noi îi cunoaștem pe meșterii populari și vedem câtă patimă depun în munca lor. Până una alta, de meșterul popular, la anumite evenimente din cursul anului, toți s-ar folosi. Dar să-l sprijine, mai puțin. ”, povestește Malvina, ușor iritată. Până de curând, munca depusă de artiști nu era susținută. În urma insistențelor și proiectelor demarate de Muzeul Satului din Baia Mare, municipalitatea a decis să acorde importanță acestei munci. “Cel puțin la noi, în Maramureș, de comunitatea locală au început să fie sprijiniți. Am aflat că sunt sprijiniți și cei de la Cluj, și sper să se întâmple asta în toată țara.” spune în încheiere, Malvina.

O miniatură a lumii tradițiilor

Rămânem în Țara Chioarului, regiune etnografică din care face parte și orașul Baia Mare. Această zonă este diversificată din toate punctele de vedere, cultura populară și tradițiile fiind respectate cu strictețe. Autenticitatea și originalitatea sunt vizibile cu ochiul liber, peisajul putând tăia respirația oricărui vizitator. Anual, în luna mai, pitorescul Muzeu al Satului, menționat anterior, găzduiește zilele Maramureșului. Zeci de meșteri populari se reunesc aici pentru a-și promova arta și pentru a se face cunoscuți. Aceasta a fost oportunitatea perfectă de a discuta cu mai mulți artiști, care făuresc piese ale portului popular.

De vorbă cu cei ce țes costume populare: “Ieri a dat lumea înapoi, azi dă înainte”

Maria Godja vine „de peste deal”, din regiunea Maramureșului Istoric, mai exact din localitatea Oncești. Îmbrăcată din cap până-n picioare în haine tradiționale, am zărit-o pe aceasta în timp ce prezenta o zgardă (colier din componența portului popular) unei familii. Cu entuziasm în glas, Maria povestește despre începuturile ei în lumea tradițiilor: “De când m-a făcut mama știu să lucrez aceste lucruri; de la ea am învățat și de la soacra mea. Tare mult îmi place ce fac.” De-a lungul timpului, aceasta a observat o mulțime de schimbări în lumea fragilă a tradițiilor. Până în urmă cu aproximativ 10 ani, lumea părea să uite de portul popular, însă, ultimii 2-3 ani au fost marcați de schimbări surprinzătoare: “Ieri a dat lumea înapoi, azi dă înainte. De sărbători, la Crăciun, la Anul Nou, de Paști, toată lumea din sat e îmbrăcată în a nost’ port maramureșean. E un pas mic pentru unii, dar înseamnă mult pentru noi, cei ce iubim veșmântul tradițional.” Modul de lucru a rămas același, munca manuală fiind valorizată în fiecare piesă croită. “La noi se cose cu mâna, la noi totul se lucrează cu suflet, se păstrează tradiția din trecut, cum e și normal!”, spune Maria, râzând.

Deși zâmbește, în ochii femeii se poate zări un strop de tristețe. “Tinerii se duc în alte țări, se duc la oraș, nu mai sunt oameni interesați să ducă tradiția mai departe. Mi-am convins nurorile și nepoatele să facă asta, acum sunt pasionate, dar o să crească și o să se orienteze spre altceva. Bunicile din sat încearcă să-și convingă nepoatele să țese, să vedem ce-o să se întâmple mai târziu”, adaugă cu incertitudine bătrâna. La taraba vecină, venită tot din Oncești cu talentul de a crea accesorii ale portului popular, Maria Puitare întărește prin spusele ei ideea conform căreia tradițiile s-ar putea pierde: „Cei din zonă nu sunt interesați să preia meseria și s-ar putea pierde totul. De purtat, se poartă costumul nostru, dar de făcut, ba.”

O fărâmă de interes

La celălalt capăt al muzeului, i-am întâlnit pe Gheorghe și pe Mărtuca Mihuț, proveniți din localitatea Șurdești. Ambii sunt meșteri populari de când se știu, iar pasiunea pentru tradiție îi caracterizează. Mărtuca practică țesutul încă de când era „domnișoară”, iar tehnica de lucru nu a schimbat-o. “Tot așa se făceau și înainte, tot prin muncă manuală. Singura diferență e că pânza era țesută în război și acuma o cumpărăm.”, spune ea. Fiindu-i cerută părerea cu privire la viitorul artizanatului, aceasta a fost nesigură, însă a observat lenta revenire a costumului popular. “Pe ăștia mai tineri nu îi tentează cusutul, cum ne tentează pe noi. Nu prea este cine să preia, puțini sunt cei care au plăcerea să facă. Ucenici ar mai fi, dar nu așa de tineri, mai în vârstă, cam de 50 de ani. Pentru următorii ani este cine să preia, dar pe viitor... ”, explică, cu incertitudine artizana.

Imaginea creatorului

După mai multe ore petrecute într-o miniatură a lumii tradițiilor, portretul meșteșugarului autentic a fost ușor de desprins. Acesta își are rădăcinile la sat, fiind trecut prin viață. Produce artă din tinerețe, iar în prezent vârsta își spune cuvântul, el neștiind cât va mai putea practica meșteșugul. Dorința de a-i îndruma pe cei care doresc să preia munca există, însă tinerii se feresc să apară. Beneficiind de înțelepciune, meșterul este conștient de faptul că tradițiile pot muri cu ușurință, dacă predarea ștafetei nu are loc în curând. Până atunci, artiștii populari valorizează fiecare clipă de putere, producând istorie și artă autohtonă, în liniștea societății străvechi.

.