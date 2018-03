Discuţii secrete între Parlamentul European şi reprezentanţi ai regimului Coreea de Nord

O delegaţie a Parlamentului European a anunţat, miercuri, că a avut discuţii secrete în ultimii trei ani cu reprezentanţi ai regimului nord-coreean, în încercarea de a convinge Phenianul să renunţe la testele nucleare şi cu rachete balistice, relatează site-ul televiziunii France 24.

Grupul de europarlamentari a fost condus de către britanicul Nirj Deva, care a confirmat 14 întrevederi cu înalţi oficiali nord-coreeni, inclusiv cu miniştri, adăugând că este programată o întâlnire la Bruxelles în viitorul apropiat.

Nirj Deva a precizat că delegaţia Parlamentului European pentru relaţiile cu Peninsula Coreeană a "pledat necontenit pentru dialog fără precondiţii" pentru a pune capăt problemei nucleare din Coreea de Nord.

"Am avut discuţii secrete, alături de colegii mei. Acum am decis să dezvăluim public eforturile, în lumina discuţiilor propuse [între Donald Trump şi Kim Jong-Un]. Ne-am întâlnit în secret cu înalţi oficiali nord-coreeni în 14 ocazii. Am înţeles preocupările lor şi ei le-au înţeles pe ale noastre. Le-am transmis în termeni clari că, dacă vor continua derularea programului cu rachete balistice şi a celui nuclear, vom ajunge la o concluzie inevitabilă, care este de neconceput", a spus Deva.

Eurodeputatul britanic susţine că delegaţia Parlamentul European a avut un rol în "dezvoltarea unor măsuri care au clădit încrederea" pentru promovarea unui dialog SUA-Coreea de Nord. Totodată, sancţiunile dure impuse de Uniunea Europeană au reprezentat "un factor important pentru decizia Phenianului de a accepta să discute, întrucât o parte dintre sancţiuni au afectat cetăţenii săraci".

Nirj Deva a mai anunţat că grupul de europarlamentari s-a întâlnit şi cu înalţi oficiali din SUA, China, Japonia şi Coreea de Sud, iar dialogul a vizat obţinerea unei "denuclearizări verificabile în Peninsula Coreeană".

La 10 martie, preşedintele american Donald Trump a precizat că discuţiile cu nord-coreenii sunt în desfăşurare pentru a stabili data şi locul întâlnirii cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un. Liderul de la Casa Albă a acceptat să îl întâlnească pe liderul nord-coreean până în luna mai, ca răspuns la invitaţia Phenianului.

Presa nord-coreeană nu a transmis deocamdată niciun comentariu din partea regimului de la Phenian în privinţa unei întâlniri între Donald Trump şi Kim Jong-Un. Până în prezent, niciun preşedinte american nu s-a întâlnit cu un lider nord-coreean.

Chung Eui-Yong, consilierul pe probleme de securitate al preşedintelui Coreei de Sud, a anunţat că liderul regimului de la Phenian şi-a exprimat disponibilitatea de a purta discuţii cu Statele Unite despre denuclearizare, "în cazul în care va fi garantată siguranţa regimului şi dacă ameninţările militare împotriva Coreei de Nord vor fi eliminate". Kim Jong-Un a sugerat că Phenianul nu va mai efectua teste nucleare sau balistice dacă vor fi iniţiate discuţii între SUA şi Coreea de Nord.

Sursa: Mediafax