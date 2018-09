Discursuri de la votul pentru revizuirea Constituției. ”Oastea e creștină” și ”Așa e la mine în sat”

Senatorii PSD, PNL și UDMR au uimit prin discursurile pe care le-au susținut marți, la votul pentru redefinirea familiei în Constituție. Cum au evoluat? De la "oastea e creștină", la "era digitala face ca tradițiile sa fie uitate", la ”așa am văzut la mine in sat".

UDMR a luat cuvântul prin Cseke Attila care a precizat că că textul propus pentru modificare nu este perfect, dar este mai bun decât cel actual, iar senatorii UDMR vor vota cum le dictează conştiinţa.

Totuşi, Cseke Attila a spus că există anumite deficienţe în formularea noului text, pentru că se pune semnul egal între căsătorie şi familie, ceea ce înseamnă că o mamă care îşi creşte singură copiii nu poate fi considerată o familie.

“Este un text care nu este perfect, dar este mai bun decât cel actual. Noi am analizat acest text propus. Toţi senatorii UDMR sunt de acord cu definiţia familiei, în sensul că aceasta să fie întemeiată între un bărbat şi o femeie. Există anumite deficienţe în formularea acestui text – se pune un semn de egalitate între noţiunea de familie şi căsătorie, ceea ce este greşti. Se încearcă inducerea ideii că, dacă nu eşti căsătorit, nu ai familie. Dacă o femeie îşi creşte singură copiii nu este o familie? Eu cred că este (...) Senatorii UDMR vor vota după propria conştiinţă. (...) Fiind aspecte care trebuie corectate, vor fi şi senatori UDMR care se vor abţine de la vot", a punctat în timpul dezbaterilor din plenul Senatului Cseke Attila” .

Titus Corlățean(PSD) a avut un discurs pro-referendum, în care a menționat că ar trebui să ne gândim și la versurile imnului care spun ”Și oastea e creștină”:

”Suntem acuzati ca suntem homofobi? Oare? Eu nu am nicun fel de inhibitie sa abordez acest subiect. Am fost cu multi ani in urma impotriva incriminarii judecarii pentru persoanele care intretineau relatii intime cu persoane de același sex, in acea ședinta de Guvern care a abrogat art 200. Am am avut un cuvânt de spus ade spus care poate a inclinat balanța(...) Și ar trebui să ne gândim și la vesurile care spun și ”oastea e creștină”.

Șerban Nicolae a susținut o pledoarie în care îndeamnă colegii să voteze ”pentru”, spunând că modificarea articolului are o dimensiune de natură religioasă şi una de natură raţională.

”Eu cred că există Dumnezeu și eu cred că are un rol creator, eu nu cred într-o mare explozie. 3 miliarde de barbati fara femei nu pot procreea. 4 milarde de femei nu pot procreea fara barbati. Eu cred ca avem obligatia sa dam un vot pentru ceea ce orice român înțelege prin noțiunea de familie și căsătorie. Am incercat sa inteleg opiniile celor care spun ca sunt de acord ca cuplurile de acelasi sex să poată adopta copii. Eu imi doresc sa nu existe copii abandonati, nu ar trebui ca raul unui copil sa fie satisfactia altuia. Eu cred ca trebuie sa dam un vot pentru ca referendumul să aibă loc pe 7 octombrie!”

Dar Șerban Nicoale nu s-a oprit: El a mai precizat că există un Dumnezeu, iar rolul lui este de creator.

“Eu cred că există Dumnezeu şi că el are rol creator. Nu cred în teroria unei mari explozii. Nu am întâlnit nicăieri în lume o explozie care să fi creat ceva, în afară de haos. De aceea am zis că există o dimensiune religioasă. Nu cred că întâmplător primele cuvinte pe care le adresează orice copil şi persoană de care se simte cel mai apropiat este «mama»”, a continuat senatorul.

A luat cuvântul un senatoarea Nicoleta Pauliuc, de la PNL, care a menționat că va vota pentru inițiativă, și care a suprins prin abirdarea sa:

”Asa am vazut in copilarie, in satul natal, la parintii mei, la buncii mei(...)Avalanşa de informaţii oferite de era digitală face ca tradiţiile să fie uitate, modificate sau chiar abandonate. Tot mai des asistăm în public la contestarea unor obiceiuri adânc împământenite în conştiinţa neamului românesc, la devieri de la datini şi credinţe. Este datoria noastră să redăm demnitatea acestei instituţii fundamentale a oricărei societăţi: familia. Căsătoria nu exclude deloc alte forme de comuniuni, doar le separă. PNL doreşte stoparea declinului demografic şi poate fi realizat pe două căi: sprijinirea natalităţii şi reducerea emigraţiei”.