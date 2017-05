Directorul interimar al FBI îl contrazice pe Trump, cu privire la motivele demiterii lui James Comey

Trump, contrazis chiar de FBI. Andrew McCabe, directorul interimar al FBI-ului, contrazice afirmatia lui Donald Trump, potrivit careia James Comey, directorul demis de catre presedintele american, si-ar fi pierdut sprijinul agentilor FBI, potrivit New York Times.

Acesta a fost chemat in fata comisiei care se ocupa de serviciile de informatii din Senatul american. McCabe a afirmat in fata Senatului ca demiterea lui Comey nu afecteaza investigatia Departamentului de Justitie cu privire la amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA, anunţă Hotnews.ro.