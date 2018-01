Directorul General al OMV, discuție la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis

Rainer Seele, Directorul General al OMV a vorbit, marți, la întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis, despre nevoia de predictibilitate a coadrului fiscal și legislativ, care să susțină performanțele companiilor. La rândul lui, președintele și-a exprimat convingerea că OMV-Petrom va continua să înregistreze rezultate deosebite în planul performanțelor economice, prin expertiza și competențele românești în domeniul explorării și exploatării resurselor de gaze naturale și petrol.

„Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a primit marţi, 09 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, vizita delegaţiei OMV-Petrom, conduse de către Directorul General al Grupului OMV AG, domnul Rainer Seele. În cadrul întrevederii, conducerea OMV AG a prezentat strategia de dezvoltare a companiei, care include o creştere a gradului de internaţionalizare a Petrom, în vederea valorificării oportunităţilor existente în regiune, precum şi o creştere consistentă a investiţiilor începând cu anul acesta. Directorul general al OMV a reliefat, totodată, nevoia de predictibilitate a cadrului fiscal şi legislativ, care trebuie să susţină performanţele companiilor şi dezvoltarea unui mediu de afaceri stabil şi competitiv”, anunţă Administraţia Prezidenţială.



Întrevederea a constituit un bun prilej pentru a sublinia importanţa unui dialog deschis între OMV şi statul român, în vederea valorificării potenţialului pe care România îl are în domeniul energetic.



Rainer Seele, șeful OMV Austria, unul din apropiații președintelui rus Vladimir Putin, a fost consul onorific al României mai mulţi ani. OMV este una din ţintele sancţiunilor adoptate recent de Camera Reprezentanţilor şi Congresul american datorită implicării companiei în finanţarea Nord Stream 2, un proiect de gaze germano-rus, scrie Flux 24.



OMV deţine PETROM România.



Austria prin OMV este nodul nostru global, a spus recent Putin după ce l-a primit în primăvară pe Seele la Moscova.



Seele a fost promovat în funcţia de consilier onorific al ţării noastre încă din timpul când era intermediar pentru gazele vândute de GAZPROM României. El a fost unul din intermediarii de gaze agreaţi la Kremlin.



Nu este clar când Seele a renunţat la funcţia de consul onorific, el figurând până recent pe siteul MAE.



Rainer Seele a fost președinte al camerei de comerț Germania-Rusia (CCGR) și consul onorific al României la Kassel. În urmă cu 5 ani, Rainer Seele a fost ales președinte al CCGR.



„Motivul pentru care Germania şi Rusia sunt parteneri puternici şi, mai ales, parteneri pe termen lung, este faptul că firmele din ambele ţări recunosc că un dialog continuu furnizează bazele pentru succesul reciproc”, spunea Seele la acel moment.



Rainer Seele a condus Wintershall AG, unitatea de petrol și gaze a gigantul petrochimic german BASF,care intermedia, tranzacționa și stoca gaze, inclusiv către România, în favoarea Gazprom.



În aprilie, preşedintele rus Vladimir Putin l-a primit la Kremlin pe Rainer Seele.



„Rusia este pe deplin mulțumită de nivelul de cooperare în sectorul gazelor cu Austria și sperăm că va continua să se dezvolte“, a declarat presedintele rus, Vladimir Putin, după o întâlnire la Moscova cu Rainer Seele, CEO al OMV. La discuții a participat și șeful Gazprom, Alexei Miller.



Austria prin OMV este nodul nostru global, a spus Putin.



Putin a descris OMV ca fiind „un partener cu experiență și de încredere“ și a reamintit că contractele datează de acum 50 de ani.



Grupul energetic austriac OMV și grupul rus Gazprom analizează posibilitatea relansării unui proiect vizând un gazoduct care să facă legătura între Rusia și Europa Centrală și de Sud via Marea Neagră, informa recent cotidianul austriac Der Standard, preluat de Reuters.



Potrivit surselor citate de cotidianul Der Standard, acest subiect a fost discutat la forumul economic de la Sankt Petersburg de cancelarul austriac de la aceea vreme Christian Kern și președintele rus Vladimir Putin. La același forum OMV și Gazprom au semnat, în mod oficial, un memorandum de înțelegere care precizează principiile unei potențiale cooperări între Gazprom și OMV în coordonarea activităților pentru dezvoltarea infrastructurii de transport a gazelor naturale necesare pentru furnizarea de gaze naturale în Europa Centrală și de Sud-Est.



Der Standard susținea că proiectul ar consta într-o prelungire a gazoductului TurkStream, pe care Gazprom intenționează să îl finalizeze în 2019. La rândul său, o sursă citată de Reuters a precizat că deocamdată este prea devreme să se vorbească despre costurile proiectului sau investițiile necesare. Însă dacă acest proiect va fi realizat ar crește importanța hub-ului de gaze pe care OMV îl are la Baumgarten, Austria, care distribuie anual aproximativ 57 miliarde de metri cubi de gaze naturale.