Directoarea interimară de comunicare a lui Donald Trump are doar 28 de ani. Cine este

O veche consiliera in comunicare a presedintelui american Donald Trump, Hope Hicks, a fost numita directoare interimara pentru comunicare, a anuntat miercuri Casa Alba, o ultima decizie a sefului statului care cauta in continuare o persoana care sa ocupe acest post, anunță Hotnews.ro.

Postul a fost detinut de Anthony Scaramucci, un expert financiar de la New York, dat afara dupa doar zece zile, din cauza unei tirade obscene intr-un interviu pentru revista The New Yorker.



Scaramucci s-a dovedit o figura dezbinatoare la Casa Alba. Fostul purtator de cuvant Sean Spicer a demisionat din cauza venirii acestuia, iar secretarul general al Casei Albe John Kelly l-a dat afara imediat ce a fost instalat in post.



Hicks, in varsta de 28 de ani, a lucrat in domeniul comunicarii in campania electorala a lui Trump, dupa ce a lucrat pentru Trump Organization.



Ea va colabora cu purtatoarea de cuvant a Casei Albe Sarah Sanders, a precizat presedintia americana.



Predecesorul lui Scaramucci, Michael Dubke, a demisionat in mai, la trei luni dupa ce a preluat postul.