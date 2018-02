Dinamo - FCSB // Realitatea.net vă oferă imagini în premieră din eternul derby Dinamo - Steaua

Dinamo - FCSB / Steaua LIVE VIDEO // Cu ocazia derby-ului dintre Dinamo şi FCSB, programat duminică, 18 februarie, la ora 20:45, pe Arena Naţională, site-ul realitatea.net scoate la lumină mai multe imagini în premieră din istoria duelului Dinamo - Steaua sau Steaua - Dinamo. Cele mai multe dintre fotografii nu au mai fost publicate niciodată.

Imaginile de arhivă, majoritatea oferite acum în premieră de realitatea.net, au fost realizate în urmă cu două decenii, mai precis în 1996 şi în 1998.

În fotografii, fanii fotbalului îi vor recunoaşte pe Jean Vlădoiu, Cătălin Hîldan, Ionuţ Lupescu, Laurentiu Roşu, Marius Lăcătuş, Narcis Răducan, Dănuţ Lupu, Ionel Dănciulescu şi Cosmin Contra.

Dinamo şi FCSB / Steaua vor disputa duminică partida cu numărul 172 dintre ele, în toate competiţiile.

Dinamo - FCSB / Steaua LIVE VIDEO // Valoarea loturilor şi vârsta medie

Dinamo:

- valoare lot: 13,7 milioane euro

- medie de vârstă: 26 de ani

- top cote jucători aflaţi acum în lot: 1. Gabriel Torje (28 de ani): 1,5 milioane de euro; 2-3. Adam Nemec (32 de ani): 1 milion de euro; Diogo Salomao (29 de ani): 1 milion de euro; 4. Dan Nistor (29 de ani): 900.000 euro. 5-6. Jose Romera Navarro (30 de ani): 800.000 euro; Antun Palici (29 de ani): 800.000 de euro

FCSB:

- valoare lot: 25,4 milioane de euro

- medie de vârstă: 26,2 ani

- top cote jucători aflaţi acum în lot: 1. Constantin Budescu (29 de ani): 2,3 milioane de euro; 2. Florin Tănase (23 de ani): 1,8 milioane de euro; 3. Romario Benzar (25 de ani): 1,8 milioane de euro; 4-5. Florinel Coman (19 ani): 1,5 milioane de euro; Dragoş Nedelcu (20 de ani): 1,5 milioane de euro

Dinamo - FCSB / Steaua LIVE VIDEO // Vasile Miriuţă vs Nicolae Dică

Vasile Miriuţă:

- 49 de ani

- în funcţie din septembrie 2017

- palmares ca antrenor: 119 meciuri, 51 de victorii, 33 de egaluri şi 35 de înfrângeri

Nicolae Dică:

- 37 de ani

- în funcţie din iunie 2017

- palmares ca antrenor: 24 de meciuri, 15 victorii, 6 egaluri şi 3 înfrângeri

Dinamo - FCSB / Steaua LIVE VIDEO // Echipele de start

Dinamo: Penedo - Navarro, M. Popescu, Maric, V. Olteanu - Mahlangu, Nistor - Torje, Pesic, Ferreira - Nemec. Antrenor: Vasile Miriuţă

FCSB: Andrei Vlad - Enache, Gaman, Planic, Momcilovic - Ov. Popescu, Pintilii - Teixeira, Cr. Tanase, Fl. Coman - Fl. Tanase. Antrenor: Nicolae Dică

Dinamo - FCSB / Steaua LIVE VIDEO // Cum arată clasamentul înaintea marelui meci

1. CFR Cluj 25 17 5 3 40-13 56

2. FCSB 24 15 6 3 48-16 51

3. U Craiova 25 14 8 3 40-25 50

4. Astra 25 11 8 6 36-27 41

5. Viitorul 24 11 5 8 31-20 38

6. Dinamo 24 11 5 8 37-27 38

7. Poli Iași 24 10 6 8 32-29 36

8. Votoșani 24 10 6 8 26-24 36

9. Voluntari 25 7 7 11 24-32 28

10. ACS Poli 24 6 8 10 20-34 26

11. Chiajna 25 7 4 14 33-36 25

12. Sepsi 25 5 4 16 15-42 19

13. Gaz Metan 25 2 10 13 14-38 16

14. Juventus 25 1 8 16 12-45 11

Dinamo - FCSB / Steaua LIVE VIDEO // Studiu de piaţă: FCSB, echipa preferată a românilor

În decembrie 2017 a fost realizat cel mai recent studiu de piaţă din România referitor la preferinţele oamenilor în materie de fotbal.

Nu mai puţin de 34% dintre respondenţii sondajului Avangarde au desemnat FCSB drept echipa cu care ţin din România. S-au mai clasat în top 5: Dinamo (8%), Craiova (4%), CFR Cluj (3%) şi Rapid (2%).

De menţionat este faptul că echipa lui Gigi Becali a pierdut aproximativ 20 la sută dintre simpatizanţi, după ce instanţa a decis că brandul Steaua nu mai aparţine omului de afaceri din Pipera.

Dinamo - FCSB / Steaua LIVE VIDEO // Gigi Becali a lăudat galeria "câinilor"

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a prefaţat meciul Dinamo - FCSB, lăudând galeria rivalei din Şoseaua Ştefan cel Mare.

"Dinamo se va bate la cupele europene, la locurile 3-4. La titlu nu are cum să se bată, pentru că noi suntem prea puternici. E diferență mare între Steaua şi Dinamo. Eu nu pe jucătorii lui Dinamo am boală, nici pe antrenorii lor. Doar cu fanii am ceva. De când mi-au făcut coregrafia aia, la meciul cu Chelsea, sunt împotriva lor. La coregrafii, cei de la Dinamo sunt peste noi", a spus Gigi Becali.

Dinamo - FCSB / Steaua LIVE VIDEO // Cu cine ţii duminică seară? Votează în sondajul realitatea.net!

Dinamo - FCSB / Steaua LIVE VIDEO // Marius Avram va arbitra derby-ul

Arbitrul Marius Avram (38 de ani) va conduce derby-ul Dinamo - FCSB, care se va disputa duminică, pe Arena Naţională, în etapa a 25-a a Ligii I.

Avram va fi ajutat de Adrian Ghinguleac şi de Mircea Orbuleţ, în timp ce rezervă va fi Adrian Comănescu.

Observatorii partidei vor fi Corneliu Fecioru şi Mircea Călin.

Dinamo - FCSB / Steaua LIVE VIDEO // Nicolae Dică: "Voi schimba echipa"

Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dică, a precizat că va efectua schimbări în echipa de start pentru meciul cu Dinamo, faţă de "11"-le folosit la meciul din "16"-imile Europa League, contra lui Lazio Roma, câştigat de "roş-albaştri" cu 1-0.

"Urmează un meci important şi pentru noi, şi pentru Dinamo. Vom întâlni o echipă aflată într-un moment bun. Ne va aştepta o partidă foarte grea, mai ales că Dinamo a avut mereu o altă atitudine la meciurile cu Steaua.

Vor fi schimbări în echipa noastră, pentru că s-a depus un efort foarte mare cu Lazio. Joi, contra lui Lazio, am încercat să jucăm ofensiv, să facem un presing avansat şi s-a depus un efort mare. Din acest motiv, cu Dinamo vor intra unii dintre jucătorii care nu au evoluat cu Lazio", a explicat Dică.

Dinamo - FCSB / Steaua LIVE VIDEO // Vasile Miriuţă: "Intrăm pe teren cu gândul la victorie, avem jucători care pot face diferenţa"

Antrenorul dinamovist Vasile Miriuţă a vorbit despre marele duel Dinamo - FCSB, de duminică, ora 20:45.

"Nu știu dacă Torje va putea evolua 90 de minute contra Stelei. Gabi Torje arată foarte bine, nu știu cine a scos asta cu kilogramele, l-am văzut dezbrăcat, chiar știu despre ceea ce vorbesc! Gabi e ca betonul armat, așa e structura lui. Nu știu însă dacă va fi titular cu Steaua, mai am destul timp să mă decid.

Vom vedea cu ce sistem voi juca duminică, mai este timp. Cu siguranță, vom intra pe teren deciși să ne impunem, mai ales că avem jucători care pot face diferența. Cât despre titlu, trebuie să fim realiști. Noi nici măcar nu am intrat în play-off, așa că de ce să vorbim de titlu în aceste condiții?", a explicat Miriuţă la Digi Sport.

Dinamo - FCSB / Steaua LIVE VIDEO // Statistica eternului derby Dinamo - Steaua

Primul derby dintre Dinamo şi Steaua (pe atunci sub numele de CSCA - Clubul Sportiv Central al Armatei) a avut loc pe 21 noiembrie 1948, atunci când roş-albii au câştigat pe terenul marii rivale, scor 1-0, gol marcat de Marin Apostol. La acel moment, tehnicianul "câinilor" era Coloman Braun. iar Steaua era antrenată de Colea Vâlcov.

Prima victorie a Stelei contra lui Dinamo a avut loc pe 6 mai 1951, când roş-albaştrii, care pe atunci se numeau CCA, treceau de Dinamo cu 2-1. Golurile CCA au fost marcate de Francisc Zavoda şi de Nicolae Roman, în timp ce pentru oaspeţi a punctat Florian Ambru.

Statistica dintre Dinamo şi Steaua spune că s-au disputat 141 de meciuri între cele două echipe, în campionat. Dinamo are 48 de victorii, Steaua are 43, iar 50 de partide s-au terminat la egalitate. Fotbaliştii din "Ştefan cel Mare" au marcat 186 de goluri, în timp ce steliştii au înscris de 190 de ori.

Palmaresul all time, în toate competiţiile, este următorul: 59 de victorii Dinamo, 53 de egaluri şi 59 de victorii Steaua.

Dinamo - FCSB / Steaua LIVE VIDEO // Cotele la pariuri. FCSB este favorită

Victoria istorică obţinută joi seară cu Lazio Roma, 1-0 în 16-imile Europa League, primul succes al Stelei din istorie împotriva unei echipe italiene, îi plasează pe fotbaliştii antrenaţi de Nicolae Dică în pole position pentru un succes cu rivala istorică, Dinamo. Astfel, potrivit caselor de pariuri, jucătorii de la FCSB pornesc favoriți în meciul de duminică seară, având o cotă la victorie de 2,10.

În schimb, dinamoviștii antrenaţi de Vasile Miriuţă sunt cotaţi cu 3,90 din partea bookmakerilor pentru un eventual succes în faţa FCSB.

Dinamo - FCSB / Steaua LIVE VIDEO // Mircea Lucescu: "Care FCSB? Se joacă Dinamo - Steaua"

Mircea Lucescu, 72 de ani, selecţionerul Turciei, a prefaţat întâlnirea dintre Dinamo şi FCSB. Il Luce consideră că Dinamo va juca împotriva Stelei, nu a FCSB. Totodată, reputatul tehnician a apreciat că disputa va fi una echilibrată.

"E Steaua, ce FCSB? Steaua e Steaua. La un moment dat, cred că ar trebui să se rezolve această problemă. Dinamo - Steaua rămâne un derby, indiferent pe ce locuri se află cele două echipe în clasament.

Jucătorii dau totul într-un astfel de joc, pentru că simt miza, tensiunea. Dacă nu simt ei, atunci suporterii îi fac să simtă că este un meci important. Cred că va fi un joc echilibrat, un derby în care victoria poate să aparțină oricărei echipe", a spus Mircea Lucescu la Digi Sport.