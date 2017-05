Dinamo - FCSB 2-1. Gest INCREDIBIL al lui Reghe la final. Ce a făcut la vestiare. I-a mirat pe toţi

Dinamo a câştigat derby-ul cu FCSB în minutul 90+6, scor 2-1. Sergiu Hanca a reuşit "dubla" din penalty. Astfel, lupta pentru titlu se duce în 3, între FCSB, Viitorul şi Dinamo.

După ultimul fluier al arbitrului, suporterii lui Dinamo au invadat terenul. Au încercat să se bucure alături de favoriţii lor şi să obţină tricouri de la elevii lui Cosmin Contra.

La finalul jocului, antrenorul roş-albaştrilor, Laurenţiu Reghecampf, care a fost eliminat în prelungiri, a mers la vestiarul arbitrilor, pentru a cere socoteală brigăzii conduse de Ovidiu Haţegan.

"Arbitrul m-a trimis în tribună acuzându-mă că l-am înjurat. El a vorbit ca la uşa cortului cu secundul meu. De aceea am mers la final la vestiarul arbitrilor", a explicat Reghe la Digisport.

"Din păcate am avut în repriza a doua ocazii foarte bune să marcăm şi nu am reuşit. Nu ştiu exact dacă De Amorim a făcut fault. El trebuia să stea pe picioare şi să aştepte, îl dublase Momcilovic. Mergem înainte, urmează meciul de la Astra, apoi jucăm cu CS U. Să vedem ce are Denis, să vedem şi care e situaţia lui Pintilii, amândoi au ieşit accidentaţi.

Eu cred că a fost un meci frumos, ambele echipe au jucat, au fost multe ocazii. Noi am controlat jocul, cu mai multă concentrare la momentele cheie, altul era rezultatul.

Nu mai suntem la mâna noastră, suntem la egalitate cu Viitorul. Faptul că am ratat atât de mult în ultimele două partide ne-a costat", a mai spus antrenorul FCSB-ului.