Dinamica PIB la nouă luni din 2016, revizuită în scădere

Vineri, Institutul National de Statistica (INS) a publicat a doua estimare provizorie privind dinamica PIB si componentelor pe trimestrul al treilea si perioada ianuarie-septembrie 2016. Raportat la primele estimari provizorii comunicate pe 6 decembrie, INS a revizuit in scadere datele privind ritmul PIB din T3 2016, pe fondul unei evolutii mai slabe a investitiilor si exportului net, se arata intr-o analiza a Bancii Transilvania, potrivit Hotnews.

Economia interna a crescut cu un ritm trimestrial de 0.6% in T3 2016, in temperare comparativ cu dinamica de 1.5% inregistrata in trimestrul II.

In dinamica an/an PIB-ul a decelerat de la 6% in T2 la 4.3% in T3, ritm similar cu cel consemnat in primul trimestru al anului trecut. Aceasta evolutie a fost determinata de contributia cererii interne cu 4.6 puncte procentuale.

Se noteaza totodată decelerarea investitiilor productive, de la 10.7% an/an in T2 la 0.5% an/an in T3 (cea mai slaba dinamica din T4 2013, ritm revizuit in scadere de la 2.8% an/an), evolutie determinata de intensificarea provocarilor de politica economica (externe si interne) (inclusiv rezultatul referendumului britanic, dar si incertitudinea privind deciziile post-electorale din Statele Unite si Romania). Totodata, cresterea gradului de prudenta in sfera companiilor a fost determinata si de asteptarea intrarii in vigoare a masurilor din Noul Cod Fiscal (eliminarea taxei pe constructii speciale si a accizei suplimentare la carburanti de la 1 ianuarie 2017).

De asemenea, consumul privat (principala componenta a PIB) a decelerat de la 10.8% an/an in T2 la 7% an/an in T3 (cel mai redus ritm din ultimele patru trimestre, dinamica revizuita in sus de la 6.7% an/an), evolutie determinata de gradul ridicat de prudenta la nivelul populatiei, dar si de disiparea impactului reducerii cotelor TVA.

Pe de alta parte, contributia consumului public la dinamica anuala a PIB din T3 2016 a fost revizuita in sus, de la 0 puncte procentuale la 0.3 puncte procentuale.

Nu in ultimul rand, cererea externa neta a avut o contributie de -0.3 puncte procentuale la ritmul anual al economiei din T3 2016, dat fiind ca exporturile au crescut cu 6.9% an/an (ritm revizuit in sus de la 6.3% an/an), iar importurile s-au majorat cu 7.7% an/an (dinamica revizuita in urcare de la 6.7% an/an). Mai mult aici