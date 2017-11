Gheorghe Dimitrescu, „consilierul” lui Iordache, are două case la Cannes și 500.000 de euro dați cu împrumut! Și se umilește să-i fie consilier lui Iordache... Fraților, ăștia ne iau de proști! Ceva e putred rău!

In documentul dat publicitatii de Departamentul Justitiei la data de 24 octombrie apare numele Gheorghe Dimitrescu la rubrica persoanei de legatura intre PSD si lobbyistii americani, scrie comisarul.ro.

Singura persoana apropiata de PSD cu acest nume si cu legaturi in Statele Unite este, Gheorghe Dimitrescu, in prezent consilierul lui Florin Iordache, vicepresedintele Camerei Deputatilor si presedintele comisiei speciale care se ocupa de modificarile la legile justitiei.

Gheorghe Dimitrescu a fost consul la Strasbourg si consul general la New York. Numele sau a aparut anul trecut pe o lista cu cei ajunși diplomați în MAE fără a da concurs, sau plecați la posturi în străinătate fără concurs.

Flux24 scrie ca Dimitrescu a fost consul la New York in perioada guvernarii Nastase si ca in 2003 a facut oficiile in calitate de consul la casatoria Elenei Udrea cu Dorin Cocos.

Dupa cum rezulta din documentele publicate de Departamentul de Justitie, inclusiv un mail trimis de Dimitrescu in 24 aprilie 2017 lui Alan Madison, rezulta ca tinta principala a activitatii de lobby era stabilirea unei intalniri cu Donald Trump. Dimitrescu spune in mail ca este in Slovacia cu "vicepresedintele camerei deputatilor la ceva conferinte", deci foarte probabil persoana de legatura din America este una si aceeasi persoana cu consilierul lui Florin Iordache.