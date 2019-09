DIICOT a cerut buletinul Alexandrei Măceșanu. De ce a refuzat familia să îl predea

Procurorii DIICOT au solicitat parintilor Alexandrei Macesanu buletinul fetei, insa acestia nu au vrut sa il dea pana nu consulta concluziile raportului de expertiza genetica.

Redam mai jos comunicatul DIICOT, emis ca raspuns la unele acuzatii din spatiul public: "Urmare a informațiilor apărute în spațiul public, Biroul de Informare și Relații Publice aduce la cunoștință următoarele: La data de 02.09.2019, procurorii DIICOT - Structura centrală au dispus, prin ordonanță, predarea de către familia victimei M.A.M. a cărții de identitate aparținând minorei, în acest sens fiind delegați ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova. Persoanele menționate mai sus împreună cu un reprezentant al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Zonal Craiova - s-au deplasat la domiciliul părinților victimei minore, au adus la cunoștință acestora ordonanța dispusă in cauză, precum și concluziile raportului de expertiză genetică.

Familia victimei a refuzat să predea cartea de identitate aparținând victimei minore, motivând faptul că solicită să consulte conținutul concluziilor respectivului raport. Citește și... OFICIAL: Reacția clubului CFR Cluj după evenimentele din meciul cu Astra

Ruptura ALDE și PSD adâncește criza economică

Caz şocant, în centrul Clujului: femeie ameninţată cu un pistol de doi bărbaţi mascaţi

Cazul Gheorghe Dincă. Ce înseamnă testul cu detectorul de minciuni În acest sens s-a încheiat un proces verbal in care a fost consemnată poziția părinților, iar în urma consultării ofițerilor de poliție judiciară cu procurorii de caz, s-a dispus citarea părinților victimei minore la sediul DIICOT - Structura centrală pentru a li se pune la dispoziție concluziile documentului. Citația a fost emisă, părinții victimei minore luând la cunoștință și semnând în nume personal".

Astazi, in presa a circulat o postare a lui Alexandru Cumpanasu, in care acesta reclama ca DIICOT i-ar ameninta familia cu catusele. El sustinea ca DIICOT a emis citatie prin care parintii Alexandrei sunt chemati la Bucuresti sa-i predea buletinul, altfel urmand sa fie adusi cu mandat, "in duba, cu catuse, precum ultimii infractori" si amendati cu pana la 5.000 de lei, potrivit ziare.com.