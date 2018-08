Digi reacționează după atacul lui Vâlcov. "Nu vrem să fim implicați în jocuri politice"

Reacția DIGI la atacul lui Vâlcov

Darius Vâlcov, consilierul economic al premierului Dăncilă, condamnat la 8 ani de închisoare în primă instanță pentru fapte de corupție, a lansat marți o nouă serie de atacuri la adresa Realitatea TV și Digi 24.

Darius Vâlcov, autorul programului de guvernare al PSD, a declarat în interviul acordat DC News că "servicii secrete se ascund sub libertatea presei" și că o să le devoaleze "încet, încet pe fiecare".

Unul dintre atacurile lansate în ultimele zile de Vâlcov se referă la listarea Digi la bursă. Vâlcov a adresat o întrebare publică membrilor Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), cu privire la valoarea acţiunilor Digi.

„Poate la un moment dat ne vor spune de ce s-au grăbit 4 milioane de pensionari să cumpere acţiuni Digi, care valorează 1 leu şi 8 bani, să le achiziţioneze cu 40 de lei. Doar pentru că e televiziunea prin care unitatea militară SRI îşi transmite informaţiile?", a declarat consilierul premierului României.

Vâlcov a continuat seria întrebărilor referitoare la acţiunile Digi şi pe Facebook, unde a anunţat că aşteaptă răspunsul din partea ASF cu privire la valoarea contabilă a acţiunilor Digi.

Răspunsul ASF nu s-a lăsat așteptat. Autoritatea de Supraveghere Financiară a anunțat marți că a demarat investigaţii privind listarea DIGI, chiar dacă aceasta a fost autorizată în Olanda.

Grupul Digi RCS&RDS a anunțat, într-un comunicat transmis presei, că respinge acuzațiile lansate recent în spațiul public de consilierul de stat Darius Vâlcov cu privire la listarea companiei la bursă, considerându-se „ținta unei adevărate campanii de defăimare".

"Este cel puțin nepotrivit ca un politician care se asociază cu Guvernul României să atace una dintre cele mai mari companii locale, aflate în topul firmelor antreprenoriale românești. Astfel de declarații nu fac altceva decât să diminueze încrederea investitorilor în capacitatea României de a oferi un climat propice dezvoltării de afaceri durabile, care să susțină economia țării și a regiunii", se arată în comunicatul grupului Digi RCS&RDS.

În comunicatul citat, Digi susţine că a virat, în ultimii zece ani, peste 1 miliard de euro către bugetul de stat şi către bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate.

„Când s-a decis listarea acţiunilor Digi RCS&RDS pe o piaţă publică, pentru că am vrut să continuăm să contribuim la dezvoltarea pieţei din România, am ales Bursa de Valori Bucureşti. Astfel că, în mai 2017, am finalizat un proces îndelungat de listare, prin care oricui i s-a dat ocazia să achiziţioneze acţiuni în Digi RCS & RDS în scop investiţional (atât persoanelor fizice, cât şi fondurilor specializate), fără niciun beneficiu financiar pentru noi", apreciază Digi.

„Politicianul aruncă o serie de afirmaţii care induc în eroare şi care trădează fie o totală necunoaştere a domeniului pieţei de capital, fie o strategie de manipulare a informaţiilor pentru a crea confuzie şi neîncredere într-un sector investiţional. Operăm o afacere sănătoasă, stabilă şi ne străduim să o creştem continuu. Datoriile pe care Digi RCS&RDS le-a contractat de-a lungul timpului au finanţat creşterea accelerată a acestei afaceri, pe o piaţă extrem de dinamică şi competitivă, unde nevoia de investiţie este continuă. De altfel, gradul de îndatorare a companiei este inferior nivelului de îndatorare înregistrat pe pieţele europene, în sectorul telecomunicaţiilor", adaugă Digi.

Grupul de telecomunicații arată că este o societate care își desfășoară de aproape 25 de ani activitatea în România și că a investit din 2010 până în prezent peste 2 miliarde euro pentru a dezvolta o rețea performantă de comunicații electronice fixe și mobile.

„Respingem afirmațiile denigratoare exprimate în mod repetat de acest politician român și constatăm că am devenit ținta unei adevărate campanii de defăimare.

Nu facem politică și nu vrem să fim implicați în jocuri politice. Însă, ne simțim datori față de abonații, investitorii, partenerii și angajații noștri să corectăm informațiile eronate pe care cineva le aruncă împotriva noastră în spațiul public", se mai spune în mesajul RCS&RDS.