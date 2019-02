Diferenta dintre diabetul de tip 1 si diabetul de tip 2

Nivelul ridicat al glucozei din sange poate fi cauzat fie de incapacitatea pancreasului de a produce insulina (diabet de tip 1), fie pentru ca insulina produsa nu este eficienta (diabet de tip 2). In astfel de situatii pot aparea simptome precum urinare frecventa, sete si foame intensa, specifice ambelor forme de diabet.

Cauzele aparitiei si evolutia diabetului de tip 2, comparativ cu cele ale diabetului de tip 1, sunt insa diferite iar oamenii sunt confuzi adeseori, nestiind care este diferenta dintre aceste doua afectiuni.

Exista numeroase prejudecati si zvonuri doar pe jumatate adevarate in care oamenii cred. De exemplu, multi cred ca diabetul de tip 2 apare doar la persoanele care sunt obeze si ca tratamentul consta in pastile. Statisticile arata insa ca peste 20% din persoanele cu diabet au o greutate normala si multe sunt nevoite sa urmeze tratament injectabil cu insulina.

Doar medicul este cel in masura sa puna un diagnostic corect de diabet de tip 1 sau 2, pe baza rezultatelor obtinute in urma testelor de sange, a istoricului medical si a stilului de viata.

Cu toate acestea, exista cateva caracteristici care pot face diferenta intre diabetul de tip 1 si cel de tip 2, incepand de la manifestari pana la cauze si tratament. Iata care sunt acestea.

Caracteristicile diabetului de tip 1

● Cauza exacta a diabetului de tip 1 nu este pe deplin cunoscuta, insa este legata de faptul ca sistemul imun ataca celulele beta din pancreas, responsabile de producerea insulinei.

● Diabetul de tip 1 este frecvent diagnosticat in copilarie si sub varsta de 35 de ani, nu este asociat cu greutatea in exces si constituie 10% din totalul cazurilor de diabet.

● Oscilatii majore (intre valori foarte mici si foarte mari) ale glicemiei intr-un timp scurt

● Scadere in greutate fara dieta

● Glucoza si cetonele pot aparea in urina.

La inceput persoanele cu diabet prezinta simptome dramatice, care apar rapid cum ar fi:

● Urinare frecventa

● Sete intensa

● Foame

● Slabiciune

● Scadere in greutate fara dieta

● Schimbari ale dispozitiei

● Ameteli

Tratamentul pentru controlul diabetului de tip 1 consta in injectii cu insulina si automonitorizarea periodica a glicemiei, conform recomandarilor medicului specialist.

Caracteristicile diabetului de tip 2

● Cauza instalarii diabetului de tip 2 consta in incapacitatea corpului de a folosi eficient insulina produsa de pancreas, fenomen cunoscut si sub denumirea de rezistenta la insulina. In timp, acest lucru duce la distrugerea celulelor beta care ajuta la producerea insulinei.

● Diabetul de tip 2 este cea mai frecventa forma de diabet (90% din cazuri), este diagnosticat de obicei la persoanele cu varste peste 35 de ani (dar poate aparea la orice varsta) si este asociat frecvent cu obezitatea, sedentarismul si stilul de viata haotic.

● Glicemia are valori de la moderat crescute pana la crescute pe perioade indelungate de timp.

● Glucoza poate aparea in urina.

● Persoanele cu diabet de tip 2 sunt de obicei supraponderale.

Simptomele diabetului de tip 2 apar in timp indelungat, de obicei sunt vagi si multe din ele trec neobservate, cum ar fi:

● Urinare frecventa

● Sete intensa

● Tulburari de vedere

● Infectii repetate ale pielii, gurii si vezicii urinare

● Rani care se vindeca greu

● Furnicaturi sau amorteli ale mainilor si picioarelor

Tratamentul diabetului de tip 2 are rolul de a tine sub control valorile glicemiei si consta in reducerea portiilor de mancare, a greutatii corporale, practicarea exercitiilor fizice si eliminarea obiceiurilor nocive (fumat, consum excesiv de alcool, stres). De asemenea, poate fi necesara administrarea de medicatie antidiabetica orala sau, in cazurile mai grave, de insulina. Medicul va alege cel mai bun tratament in functie de nevoile pacientului.

De ce este important sa iti mentii glicemia in limitele normale

Ambele tipuri de diabet pot creste riscul de aparitie a complicatiilor, daca nu sunt urmate recomandarile specialistului. Astfel, diabetul netratat devine principalul factor de risc pentru orbire si boala cronica de rinichi. De asemenea, diabetul este un factor de risc major implicat in aparitia bolilor de inima, a accidentului vascular cerebral si a invaliditatii prin amputatia membrelor.

Pana la aceasta data nu este cunoscuta nicio terapie care sa vindece complet diabetul, astfel ca este vital sa iti mentii un control glicemic optim. Pasul cel mai important este sa stii cat mai multe despre diabet. Astfel te poti ingriji mult mai bine.