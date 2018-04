Dieta vrăbiuţă: meniu şi reguli pentru o siluetă de vis

Angelina Jolie a fost mereu admirata pentru silueta fara cusur pe care o are. Vedeta a marturisit ca dieta vrabiuta este una dintre metodele care o ajuta sa se mentina in forma. Acest regim alimentar nu numai ca pune pe fuga kilogramele nedorite, dar sustine si obtinerea unei pieli stralucitoare si ferme.

Descopera in continuare care sunt principalele beneficii ale dietei vrabiuta si ce contine meniul acesteia.



Dieta vrabiuta: beneficii si principii alimentare



Daca te intrebi de unde vine denumirea de „dieta vrabiuta”, afla ca este mai usor de ghicit decat ai impresia. Este suficient sa te gandesti la sursa de hrana a pasarilor: semintele.



Nu o data ai auzit de beneficiile incredibile pe care le ofera organismului semintele de floarea-soarelui, de chia, de mei, de quinoa ori de hrisca. Include-le in meniul tau zilnic atat la mesele principale, cat si in gustari si vei incepe sa observi primele rezultate inca de la inceput.



Nutritionistii spun despre seminte ca acestea nu sunt procesate ca orezul, porumbul si graul, astfel ca isi mentin proprietatile. Aceste alimente sunt bogate in vitamine, minerale, antioxidanti si acizi grasi Omega-3 si Omega-6.



