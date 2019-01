DIETĂ. Cum poţi slăbi 5 kilogram în 7 zile. E mai simplu decât îţi imaginezi!

dieta

Dieta. Micul dejun este cea mai importanta masa a zilei, mai ales daca vrei sa slabesti. De altfel, saritul peste prima masa a zilei este una dintre greselile majore care duc la acumularea kilogramelor.

Dieta. Daca te numeri printre cei care iau micul dejun la cateva ore bune dupa trezire, lasa-te de acest obicei caci sunt sanse mici sa reusesti sa slabesti si cu atat mai mici sanse sa reusesti sa tii excesul de grasime departe de tine.

Asadar, ia micul dejun! Daca mananci chibzuit si dimineata, atunci isi sporesti semnificativ sansele de a slabi, reusind chiar sa dau jos pana la cinci kilograme in doar sapte zile. Inceaca aceste ponturi de slabit care vizeaza tocmai prima masa a zilei.

Dieta. LUNI

Incepe saptamana cu o mica detoxifiere. Cand te trezesti, bea un pahar de apa calduta cu putina lamaie stoarsa in ea. Apoi mananca trei grefe. Acesta este un mic dejun care detoxifica, dar iti si pune metabolismul in miscare. Daca este genul de persoana care nu poate manca grepfrut fara zahar, atunci opteaza pentru pomelo sau chiar si pentru trei-patru portocale. Incepandu-ti astfel dimineata iti pui metabolismul in miscare si il determini ca, pana a doua zi, sa elimine resturile de mancare depozitate in intestine, dar si o parte din toxinele din piele.

Dieta. MARTI

Daca spui cuiva ca ai mancat dimineata ciorba, o sa se gandeasca cu siguranta la ciorba de potroace care se mananca in dimineata de dupa petrecere de nunta. Insa ciorbele inseamna mai mult decat atat: sunt arme eficiente in a lupta cu excesul de kilograme, mai ales daca sunt preparate cu putin ulei si abunda in legume. Asadar, incepeti dimineata cu o ciorba de legume, de pui sau de vacuta, atata timp cat, la prepararea acestora, nu ai adaugat ulei. Orice fel de carne isi lasa grasime, dar daca o bagi la frigider si o lasi o noapte, a doua zi poti lua grasimea intarita de deasupra, facand-o si mai usoara. Asadar, incepeti dimineata cu o ciorba usoara fiebinte. Nu ezita sa mananci si ardei iute la ea, daca este o fana a picantului, dar stai departe de paine. Ciorba merge si fara. Totul tine de obisnuinta!

Dieta. MIERCURI

Mananca doua felii de paine prajita si bea 500 de mililitri de ceai neindulcit, cu putina lamaie stoarsa in el. Este indicat sa bei ceaiul in cel mult o ora dupa trezire.

Dieta. JOI

Mananca doua oua fierte cu o felie de paine integrala si bea o cana mare de ceai neindulcit.

Dieta. VINERI

Mananca 500 de mililitri de iaurt natural, simplu.

Dieta. SAMBATA

Prepara-ti o salata de rosii, cu putina ceapa rosie (daca iti place) si cu branza presarata pe deasupra.

Dieta. DUMINICA

Prepara-ti un bol cu cereale integrale si iaurt. Dar alege cereale naturale, neindulcite, cu toate soiurile de seminte. Pune trei linguri de cereale si 300 de mililitri de iaurt natural.