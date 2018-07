Alimentul la care nu te-ai fi gândit niciodată că te ajută la slăbit. E ieftin şi la îndemâna oricui

Tine de foame, este gustoasa, hranitoare si, culmea, mai ajuta si la slabit. Ti-ai dat seama despre ce este vorba?

"Nu exista dusman pentru silueta asociat cuvantului ciorba. Nutritionistii din intreaga lume au recunoscut ca de la ciorba incoace nu s-a inventat nimic mai bun din punct de vedere al nutritiei si al siluetei. Haideti sa redescoperim ciorba, pentru ca ea a fost in traditia noastra dintotdeauna si faptul ca am uitat-o ne-a adus la aceasta situatie ingrozitoare in care ne-am ingrasat", a spus Mihaela Bilic la lansarea noii sale carti.

Mihaela Bilic spune ca ciorba tine stomacul mai plin decat alimentele care sunt uscate, ne da o senzatie de satietate mai mare si daca este facuta cu multe legume si cu carne slaba, este un produs ideal pentru silueta. "Ciorba trebuie sa existe pe masa noastra si nicio ciorba nu ingrasa! Din contra!", spune nutritionistul.