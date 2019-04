Dieta cu vinete. Cum să slăbeşti 5 kilograme într-o lună

Dieta cu vinete te scapa de kilogramele in plus!

Dieta cu vinete. Greu de crezut ca dieta cu vinete este atat de eficienta, dar cu toate acestea legume sunt un beneficiu imens si pentru situeta si pentru sanatate!

Dieta cu vinete. Chiar daca de vinetele luate direct din gradina ne bucuram doar o luna si jumatate pe an, in magazinele alimentare le gasim aproape in permanenta. Totusi, daca vrei sa tii o cura cu vinete, e de preferat s-o faci in plin sezon, pentru ca sunt crescute natural, fara sa fie tratate cu tot felul de stimulente chimice.

Vinetele contin potasiu – benefic pentru stimularea inimii, magneziu – eficient in combaterea stresului, calciu – intareste sistemul osos – plus vitamina A si vitamina C pentru intarirea sistemului imunitar.

Vinetele contin multe fibre si apa, motiv pentru care sunt mai mult decat recomandate in curele de slabire. Poti sa scapi chiar si de 5 kilograme pe luna mancand cat mai multe vinete. La asta se adauga calitatea lor de dezintoxicare, ceea ce, in mod implicit, duce la scaderea in greutate. Tot ele calmeaza setea si foamea si dau rapid senzatia de satietate. In plus, induc o stare de relaxare, combat stresul, insomnia si starile de nervozitate, sunt diuretice si antiinflamatoare.

Dieta cu vinete – strategie si sfaturi

Dieta cu vinete pleaca de la un detaliu esential: in 100 g vinete sunt doar 23 kcal. Adica o valoare infima! In plus vinetele sunt satioase, foarte gustoase si extrem de versatile putand fi preparate in fel si chip.

Dieta cu vinete. Conditia esentiale in dieta cu vinete este ca vinetele sa fie consumate:

sub forma de salata clasica, dar fara maioneza (se poate inlocui maioneza cu putin mustar sau s epoate adauga un dovlecel fiert sau copt); pune in salata de vinete mult patrunjel – o face foarte gustoasa.

gatite la gratar si asezonate cu usturoi, rosii sau ardei

gatite la cuptor, umplute cu legume (in special radacinoase – pastarnac, telina, ceapa)

Dieta cu vinete. Evita vinetele prajite in ulei, pentru ca s-a dovedit ca ataca integritatea dintilor si altereaza buna functionare a ficatului. Daca te-ai saturat de salata clasica de vinete cu ulei si ceapa, amesteca in ea cubulete de rosii sau ardei, gogosari sau 1-2 catei de usturoi.

Supa de vinete coapte este un deliciu si merge perfect in aceasta dieta cu vinete. In plus se poate consuma rece sau calda.

Coace felii groase de vinete la cuptor. Taie vanta pune sare pe felii si lasa-le sa-sio lase zeama. Pune feliile pe hartie de copt si presara un amestec facut din boia dulce afumata, putin praf de usturori, cimbru uscat. Stropeste vinetele cu putin ulei (o lingura la o tava este suficient) si coace-le! Sunt delicioase si poti manca cat vrei, cand vrei.

Dieta cu vinete. Combina vinetele coacpte cu telemea de vaca sau parmezan ras. Delicios!

Sursa: femeia.ro