Dieta cu varză crudă: slăbeşti 5 kg în 8 zile

Dieta cu varza cruda te ajuta sa "topesti" kilogramele in plus intr-un mod rapid si sanatos. Mai mult, nu este o cura de slabire costisitoare pentru ca varza este o leguma la indemana oricui.

Cum te ajuta varza cruda in dieta



Varza cruda face parte din familia legumelor crucifere, din care fac parte si broccoli si conopida, toate fiind surse excelente de antioxidanti, vitamine si minerale. Partea buna este ca varza cruda se gaseste din abundenta in orice colt din Romania, costa putin si are multe beneficii pentru sanatate.



De ce este indicata dieta cu varza cruda



Dietele cu varza cruda sunt indicate pentru persoanele care vor sa slabeasca sau sufera de gastrita sau ulcer. Cu toate acestea, orice dieta cu varza cruda ar trebui sa se faca sub indrumarea unui medic.



Alt aspect destul de important este ca varza cruda are mai multe vitamine si minerale decat varza gatita. O portie de varza are doar 44 de calorii si un indice glicemic foarte scazut, motiv pentru care varza cruda este recomandata in dietele de slabit, scrie kfetele.ro.