Dieta cu suc de afine: topeşte grăsimile de pe abdomen şi reduce celulita

Dieta cu suc de afine. Este sezonul afinelor si ne bucuram sa te anuntam ca afinele sunt o mina de aur pentru corpul tau.

Dieta cu suc de afine. Pe langa faptul ca iti mentin creierul sanatos si combat infectiile urinare, afinele au si un efect senzational asupra siluetei. Mai exact, topesc toate grasimile pe care le prind in cale, in special pe cele de pe abdomen.

In plus, daca vrei sa scapi de celulita nesuferita, tot afinele se dovedesc a fi o solutie eficienta.

Si pentru ca traim in epoca vitezei, cu siguranta vrei sa vezi rezultate rapide. Pentru aceasta, iti recomandam sucul de afine.

Sucul de afine nu pierde nicio vitamina si niciun ingredient activ din boabe, insa este asimilat mult mai repede in organism. Asa apar si rezultate mai rapide.

Dieta cu suc de afine. Cum te scapa sucul de afine de grasimea de pe abdomen

Sucul de afine are in compozitie o cantitate impresionanta de antioxidanti, vitamine si minerale, care te ajuta sa ai un tonus de invidiat si un metabolism ultra eficient in arderea grasimilor. Studiile realizate in urma cu ceva timp de specialistii de la Universitatea Michigan (SUA) arata ca afinele si implicit sucul de afine pot reduce grasimea abdominala prin spargerea celulelor adipoase, dar si prin impiedicarea formarii unui nou strat adipos.

Grasimea abdominala este cea mai periculoasa pentru sanatate. Pe langa faptul ca este inestetica si iti saboteaza silueta, poate favoriza aparitia bolilor cardiovasculare. Sucul de afine are grija de inima ta, scade nivelul de colesterol rau si, pe deasupra, te ajuta sa obtii un abdomen plat de invidiat.

Hai sa-ti mai spunem cateva secrete despre sucul de afine: delicioasa bautura are un numar mic de calorii, mai exact, la fiecare 250 ml obtii 83 de calorii. In plus, sucul de afine este o sursa excelenta de fibre dietetice, solubile si insolubile, ideale pentru dobandirea rapida a senzatiei de satietate si diminuarea poftei de mancare.

Odata cu aceasta potolire a senzatiei de foame, reduci aportul caloric fara sa ai tot timpul sentimentul ca te roade stomacul.

Dieta cu suc de afine. Cum te ajuta sucul de afine sa scapi de celulita

Sucul de afine este o metoda excelenta prin care poti scapa de celulita. Te intrebi de ce? In primul rand, pentru ca este o sursa foarte buna de antioxidanti, adica substante care iti protejeaza pielea de radicalii liberi.

In al doilea rand, sucul de afine contine foarte multe vitamine necesare pentru regenerarea celulara si pentru imbunatatirea aspectului pielii. Si nu in ultimul rand, afinele sunt un excelent detoxifiant, iar dupa cum stii, una dintre cauzele principale ale celulitei este acumularea de toxine in organism.

Tot la al 3-lea motiv pentru care sucul de afine te scapa de celulita putem mentiona si imbunatatirea circulatiei limfatice, responsabila pentru eliminarea toxinelor care favorizeaza celulita.

Dieta cu suc de afine. Cum tii dieta cu suc de afine

Dieta cu suc de afine este usor de urmat, insa este bine sa stii de la bun inceput ca trebuie sa elimini sau macar sa reduci consumul de alimente care contin grasimi saturate si zahar.

Sucul de afine trebuie consumat in fiecare dimineata pe stomacul gol, inainte de micul dejun. Dupa micul dejun, consuma inca un pahar de suc de afine.

Ideal ar fi sa bei sucul de afine si inainte de pranz si cina, pentru a consuma o cantitate mai mica de mancare. Bea suc de afine si in alte momente ale zilei, cand ti se face sete.

