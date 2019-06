Dieta cu pepene galben. Cum să slăbești rapid și ușor!

A venit vara și toată lumea își dorește un corp de invidiat. Iată o dietă care se ține ușor și e extrem de delicioasă.

Dieta mai permite consumul de alimente precum carne de pui, peste, orez, ciuperci, iaurt, oua, branza de vaci sau fasole verde. Totusi, pe perioada dietei, trebuie sa beti cat mai multa apa. Este permis si consumul de ceaiuri neindulcite, sucuri naturale sau cafea fara zahar.

Pepenele galben este o buna sursa de fibre, proteine, dar si de acizi grasi esentiali, precum Omega-3. In ceea ce priveste aportul de vitamine si minerale, este bogat in vitaminele A, B, C, K, dar si magneziu, potasiu, cupru sau zinc.

Plan alimentar – ziua 1

Mic dejun – 1-2 felii de pepene galben, 100 g de branza proaspata cu continut scazut de grasimi si o ceasca de cafea fara zahar.

Pranz – 50 g de branza cu continut scazut de grasimi.

Cina – Puteti opta intre meniul pentru micul dejun sau o omleta cu doua oua si 50 de grame de branza cu continut scazut de grasimi. La desert, alegeti un pepene galben. Daca resimtiti o senzatie de foame intre mese, puteti consuma mai mult pepene galben.

Plan alimentar – ziua 2

Mic dejun – 20 gr de branza de vaci cu o felie de paine prajita si jumatate de pepene galben.

Pranz – salata verde cu o pulpa de pui fiarta si o felie de pepene galben.

Cina – dovlecei la gratar si pepene galben in orice cantitate.

Plan alimentar – ziua 3

Mic dejun – o cana de lapte cu 30 gr de fulgi de ovaz si o felie de pepene galben.

Pranz – doua rosii umplute cu orez, alaturi de un piept de pui fiert.

Cina – o salata mare de legume si o felie de pepene galben.