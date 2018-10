Dieta cu mere! Dai jos șapte kilograme, în doar șapte zile

Cea mai eficientă dietă de toamnă

S-a dus vara, dar esti pusa pe fapte mari si vrei sa scapi de kilogramele in plus? Ei bine, iti propunem sa optezi pentru dieta cu mere, ca tot este sezonul acestor fructe.

Avand un continut bogat de apa si sarac in zahar, merele sunt eficiente pentru a topi kilogramele in plus, intrucat confera organismului senzatia de satietate si ajuta la reglarea metabolismului.

Idei de meniu in timpul dietei cu mere.

– Luni: dimineata, la pranz si la cina, incercati sa consumati numai mere.

– Marti: mic dejun: o felie de paine integrala, un ou si mere. Pranz: gratar sau carne la cuptor plus o salata de legume. Cina: din nou mere.

– Miercuri: mic dejun: doua mere si un sandvis cu sunca. Pranz: salata din legume fierte (fara cartofi), peste fiert cu lamaie. Cina: cereale cu lapte degresat.

– Joi: dimineata: mere. Pranz: salata verde cu zeama de lamaie, branza slaba in grasimi. Cina: din nou mere.

– Vineri: mic dejun: un mic sandvis cu sunca si un mar. Pranz: salata de verdeturi si un morcov ras. Cina: mere.

De asemenea, pentru ca efectele sa fie benefice si sa dea roade aceasta dieta incercati sa beti cel putin doi litri de apa pe zi si faceti miscare, cel putin 30 de minute pe zi.