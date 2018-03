Dieta cu LĂMÂI. Cum să slăbeşti un kilogram pe zi

Dieta cu lămâi nu este pentru oricine şi nu trebuie urmată pe o perioadă lungă de timp. Se obţin rezultate spectaculoase, însă trebuie urmată cu mare grijă!

Ştim că lămâile au multă vitamina C şi întăresc sistemul imunitar, dar ele au şi un efect spectaculos asupra digestiei. Stimulează tranzitul intestinal şi favorizează eliminarea toxinelor din corp, de aceea ea este adesea un ingredient des folosit de către persoanele care vor să slăbească.



Cunoscută şi sub numele de “Lemonade Diet” sau “Master Cleanse”, această dietă a fost creată de Stanley Burroughs, acum 50 de ani. Gândită pentru a curăţa corpul de toxine, ea are şi puterea de a reduce din greutate, deşi nu acesta a fost scopul pentru care a fost inventată iniţial.



Dieta se ţine timp de 10 zile.



