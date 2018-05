Dieta cu coji de banane. Cum slăbeşti cu ajutorul cojilor de banane verzi

Dieta cu coji de banane. Lupta cu kilogramele in plus poate lua sfarsit dupa ce multe diete nu au functionat din cauza faptului ca fiecare organism este diferit. Daca inca te intrebi cum sa devii supla inainte de sezonul estival, incearca dieta cu coji de banane.

Dieta cu coji de banane. Potrivit bzi.ro, bananele verzi sunt ideale pentru cei care vor sa slabeasca, iar cele coapte pentru bolnavii de cancer.



Probabil vi se pare imposibil sa consumati coaja de banana ca atare si, de aceea s-au gasit diferite „solutii", precum smoothie-urile, ceaiul sau chiar diverse preparate gatite. In cazul in care vreti sa adaugati coaja de banana in smoothie, este ideal sa o utilizati pe cea de culoare galbena, pentru ca este mai dulce decat cea verde.



O alta modalitate de a utiliza coaja acestui fruct este sa faceti ceai. Tot ce trebuie sa faceti este sa o fierbeti in apa timp de 10 minute. Daca va doriti ca bautura sa fie putin mai dulce, adaugati putina miere.



Indiferent de "reteta" pe care o alegeti, specialistii recomanda sa cumparam banane care nu au fost tratate cu diverse chimicale sau pesticide si sa le spalati inainte de a le folosi.