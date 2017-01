Dieta cu clorofilă. Tot ce trebuie să ştii despre cel mai nou regim alimentar

Fotomodelele si vedetele de la Hollywood sunt innebunite dupa dieta cu clorofila. Dincolo de faptul ca este una dintre cele mai in voga ale ultimei perioade, dieta cu clorofila are si o serie de beneficii pentru sanatate.

Ce este clorofila?



Clorofila este extractul din plante care le da culoare acestora si le ajuta in procesul de fotosinteza. Sustinatorii dietei cu clorofila spun ca aceasta ajuta la cresterea calitatii si cantitatii de celule rosii in sange, oferind energie organismului. Totodata, sustin ca imbunatateste sistemul de transport al oxigenului in corp. Cea mai intensa actiune se exercita prin eliminarea toxinelor si compensarea carentelor de minerale si vitamine, ajutand astfel la redobandirea echilibrului acestor elemente in corp.



In ce consta dieta cu clorofila?



Regimul cu clorofila presupune un consum sporit de plante verzi, cum ar fi fasolea, kiwi, avocadi, salata, broccoli, patrunjel, iarba de grau. De asemenea, pot fi incluse suplimentele farmaceutice (cum ar fi spirulina), care contin toate beneficiile pe care le au plantele si legumele.



Cum se extrage clorofila lichida?



Pentru a obtine 200 ml de clorofila, se pune o mana de plante verzi intr-un recipient de plastic si se adauga un pahar de apa. Cu un blender electric se faramiteaza plantele timp de 5 minute, apoi se strecoara lichidul produs printr-un tifon, scrie perfecte.ro.