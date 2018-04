Dieta cu castraveţi. Slăbeşti două kilograme în doar trei zile

Dieta cu castraveți detoxifică organismul, hidratează intens și vă ajută să slăbiți 2 kilograme în doar trei zile. Face însă parte din categoria dietelor-fulger și nu trebuie ținută mai mult de câteva zile, întrucât este hipocalorică și nu oferă organismului toate substanțele nutritive de care acesta are nevoie.

Una dintre vedetele de la Hollywood care a fost cucerită de dieta cu castraveți este Jennifer Aniston. După trei zile de dietă, actrița face o pauză de 2-3 săptămâni, apoi o repetă. Secretul menținerii siluetei după dieta cu castraveți este să reveniți treptat la alimentația obișnuită, altfel kilogramele se pot depune dublu, scrie doctorulzilei.ro.

Dieta cu castraveți este foarte simplă. Aveți voie să mâncați castraveți în ce cantitate doriți, având în vedere că au un aport caloric foarte scăzut – doar 13 calorii la 100 de grame. Numai pentru a-i digera, organismul consumă mai multe calorii decât a ingerat. Castraveții pot fi consumați ca atare sau în salate, alături de alte legume, sau sub formă de suc. Acesta din urmă este excelent pentru detoxifiere, hidratare și combaterea retenției de apă din organism.

O altă modalitate prin care puteți adăuga castraveți în meniul zilnic este apa de castraveți. Umpleți o carafă cu apă minerală și adăugați felii de castravete, lămâie și mentă. Băutura este delicioasă și răcoritoare și va accelera procesul de slăbire.

”Castraveții conțin apă în proporție de 95%, care joacă un rol important în procesul de slăbire. Sunt, practic, apă chioară. În plus, sunt bogați în fibre, vitamina A, vitamine din complexul B (B6, acid folic), vitaminele C și E, precum și minerale: siliciu asimilabil (îmbunătățește aspectul pielii), magneziu, potasiu, fosfor și fier”, spune nutriționistul Corina Zugravu. În plus, legumele verzi furnizează și acid cafeic, un compus care combate retenția apei. Alături de castraveți, veți putea consuma alimente ușoare, precum brânzeturi slabe, iaurt, carne slabă de pui sau curcan, ouă, etc. Fără a subestima calitățile castraveților, nutriționistul privește, totuși, dieta cu scepticism.

”Un om sănătos slăbește două kilograme în două săptămâni. Dacă slăbește atâtea kilograme în câteva zile, înseamnă că elimină apa, nicidecum grăsimea”, conchide nutriționistul. Meniu pentru dieta cu castraveți

MIC DEJUN: O felie de pâine din făină integrală cu o felie de șuncă, un bol de salată de castraveți, o cană de ceai neîndulcit. Altă variantă: un pahar de iaurt degresat, cu o felie de pâine cu graham și doi castraveți medii;

GUSTARE: salată de castraveți sau suc de castraveți;

PRÂNZ: salată de castraveți cu un ou și o felie de pâine din faină integrală. Oul poate fi înlocuit cu piept de pui la grătar. Un alt preparat poate fi crema de brânză, cu castraveți, ceapă și mărar;

GUSTARE: un pahar de suc de castraveți sau suc de fructe;

CINĂ: salată de castraveți