Dieta cu castraveţi: slăbeşti 7 kilograme în 7 zile

Dieta cu castraveţi este o dietă de scurtă durată care primite pierderea rapidă a kilogramelor în plus. Există numeroase versiuni ale acesteia, dar majoritatea promit acelaşi lucru: slăbeşti 7 kilograme în 7 zile.

Castraveţii sunt foarte sănătoşi aşadar, probabil te întrebi cât de eficientă este, de fapt, această dietă. Haideţi să aflăm împreună ce presupune dieta cu castraveţi, care sunt regulile pe care trebuie să le urmezi, dar şi care sunt beneficiile şi riscurile cu care vine la pachet.

Dieta cu castraveţi este o dietă pe termen scurt care te ajută să scapi rapid de kilogramele nedorite. Aceasta trebuie urmată timp de 7-14 zile (nu mai mult!!!) şi presupune consumul de castraveţi alături de alte alimente bogate în proteine precum ouă, pui, peşte şi nuci. Se recomandă înlocuirea multor alimente cu castraveţii, ceea ce înseamnă că până şi consumul de fructe şi legume trebuie să fie limitat.

Nu există reguli standard în ceea ce priveşte dieta cu castraveţi, în afara faptului că trebuie să consumi castraveţi la fiecare masă. Atunci când simţi că îţi este foame, trebuie să mănânci un castravete. Această teorie a apărut pentru că acest aliment este unul scăzut în calorii, aşadar poţi consuma oricâţi castraveţi doreşti. De asemenea, au un aport scăzut de proteine, un nutrient de care corpul are nevoie pentru a menţine sănătatea pielii, a muşchilor şi articulaţiilor. Tocmai din acest motiv se recomandă consumul de castraveţi alături de alimente bogate în proteine. Mai mult, această dietă îţi permite să adaugi anumiţi carbohidraţi precum toast, orez brun sau cartofi.

Până acum, nu s-au făcut studii specifice asupra dietei cu castraveţi, dar te poţi aştepta la pierderea kilogramelor în plus având în vedere că este o dietă scăzută în calorii. Fiind o dietă destul de severă nu este recomandat să o urmezi pentru prea mult timp. În urma unui studiu s-a descoperit că o dietă scăzută în calorii (sub 800 de calorii pe zi) nu este eficientă pe termen lung. În plus, cu cât este mai severă, cu atât este mai greu de ţinut. În privinţa castraveţilor, 300g conţin 45 de calorii. De asemenea, oferă o cantitate mică de nutrienţi precum potasiu, vitamina C şi vitamina K. Proteinele, grăsimile, fibrele, calciu, fierul şi alţi nutrienţi necesari pentru sănătatea corpului lipsesc cu desăvârşire. Chiar dacă la fiecare masă consumi alimente bogate în proteine sunt şanse foarte mici să ajungi la necesarul zilnic.

