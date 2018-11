Dieta cu castraveti, cel mai eficient regim!

Una dintre cele mai indragite actrite de la Hollywood a slabit mai multe kilograme dupa ce a urmat dieta cu castraveti. Cum aceste legume sunt usor de gasit in orice piata poti alege si tu sa o urmezi.

Conform nutritionistilor, in timpul dietei cu castraveti poti sa mananci aceste legume in orice cantitate, mai ales ca au un aport caloric scazut.

”Castravetii contin apa in proportie de 95%, care joaca un rol important in procesul de slabire. Sunt, practic, apa chioara. In plus, sunt bogati in fibre, vitamina A, vitamine din complexul B (B6, acid folic), vitaminele C si E, precum si minerale: siliciu asimilabil (imbunatateste aspectul pielii), magneziu, potasiu, fosfor si fier”, spune nutritionistul Corina Zugravu, conform Realitatea.

In timpul dietei cu castraveti puteti consuma si branzeturi slabe, carne de pui sau curcan, oua.

Idee de meniu dieta cu castraveti:

MIC DEJUN: O felie de paine din faina integrala cu o felie de sunca, un bol de salata de castraveti, o cana de ceai neindulcit sau un pahar de iaurt degresat, cu o felie de paine cu graham si doi castraveti medii;

GUSTARE: salata de castraveti sau suc de castraveti;

PRANZ: salata de castraveti cu un ou si o felie de paine din faina integrala. Daca nu va place oul il puteti inlocui cu piept de pui la gratar ori crema de branza cu castraveti, ceapa si marar;

GUSTARE: un pahar de suc de castraveti sau suc de fructe;

CINA: salata de castraveti