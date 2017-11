Dieta celor două BANANE. Consumă-le zilnic şi vei vedea transformarea incredibilă

Potrivit nutritionistilor, consumul a doua banane zilnic, timp de o luna, conduce la o imbunatatire a starii de sanatate.

Iata cum si de ce se intampla asta:



Cantitatea de sodiu din banane este destul de redusa, iar cantitatea de potasiu este ridicata, deci acest fruct face sa fie grozav pentru tensiunea arteriala si pentru sanatatea inimii. Oamenii de stiinta au descoperit ca prin consumul zilnic de banane poate fi redus riscul de atac de cord cu pana la 40%.



Bananele sunt o optiune excelenta pentru cei care au probleme cu sistemul digestiv, cum ar fi constipatia. Bananele sunt bogate in fibre si de aceea sunt excelente pentru rezolvarea rapida a problemelor intestinale.



De fiecare data cand te simti slabit mananca o banana si iti va oferi energia necesara pentru a merge inainte. In plus, bananele sunt o alegere excelenta pentru o gustare, in special inainte de exercitiile fizice, asa ca toti sportivii ar trebui sa aiba banane in gentilor lor.



Bananele va pot ajuta atunci cand va confruntati cu arsuri la stomac, deoarece acestea sunt o sursa buna de antiacid si pot regla aceasta stare neplacuta.



Cercetatorii au descoperit ca studentii care consuma banane la micul dejun au un nivel considerabil mai mare de concentrare. Acest lucru se datoreaza potasiului din banane, care faciliteaza invatarea si memoria.